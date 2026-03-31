La AEMPS ordena la retirada urgente de esta colonia infantil por riesgos para los menores

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado oficialmente sobre el cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes del producto cosmético YODEYMA Kids, una colonia infantil.
La medida responde a la detección de alcohol bencílico en una concentración superior al 0,001 %, sin que este componente figure en la lista de ingredientes del etiquetado.
Riesgos para la salud
El reglamento vigente sobre productos cosméticos estipula que ciertos alérgenos deben declararse obligatoriamente cuando superan dicha concentración.
Según la AEMPS, la omisión de esta información en el etiquetado podría suponer un riesgo grave para la salud de personas sensibilizadas, factor que adquiere especial relevancia al tratarse de un producto destinado específicamente a la población infantil.
La empresa responsable ya ha iniciado tanto la retirada de los puntos de venta como la recuperación de las unidades adquiridas por los usuarios.
La agencia ya ha dado traslado de estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.
Lotes afectados
La alerta afecta a los siguientes formatos y números de lote (identificables en el envase del producto):
- Formato 125 ml: Lotes EY26KID, EY27KID, EY28KID, EY29KID, EY30KID, EY32KID, EY33KID y EY34KID.
- Formato 50 ml: Lotes Y515KID y Y516KID.
- Formato 15 ml: Lotes PY29KID, PY30KID y PY31KID.
Recomendaciones para usuarios y comercios
La AEMPS ha establecido una serie de pautas dirigidas a los consumidores y establecimientos:
- Personas usuarias: Se recomienda revisar el número de lote en el envase. En caso de disponer de alguna unidad afectada, se debe interrumpir su uso de inmediato y proceder a su devolución en el punto de compra o contactar con la empresa responsable.
- Puntos de venta: Los establecimientos deben revisar el stock almacenado y en exposición. Si disponen de unidades de los lotes mencionados, deben retirarlas de la venta y contactar con el fabricante para su gestión.