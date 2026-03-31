Alerta sanitaria por listeria en salmón ahumado vendido en España: ordenan su retirada inmediata

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras ser informada por las autoridades de Andalucía sobre la presencia de Listeria monocytogenes en un producto de consumo habitual.
La notificación, transmitida a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), afecta directamente a un lote específico de salmón ahumado distribuido en el territorio nacional.
Datos del producto afectado
El organismo regulador ha detallado la información técnica del artículo para que los consumidores puedan identificarlo de forma inmediata en sus hogares:
- Nombre del producto: Salmón noruego ahumado.
- Marca comercial: Skandia.
- Aspecto: Envasado en blíster de plástico.
- Número de lote: 361214.
- Fecha de caducidad: 13/04.
- Peso de unidad: 80 g.
- Condiciones: Refrigerado.
La AESAN ha solicitado la retirada inmediata de los canales de comercialización de todas las unidades pertenecientes a este lote.
Se recomienda a las personas que tengan el producto en sus domicilios que se abstengan de consumirlo y lo devuelvan al punto de venta.
Riesgos para la salud
La listeriosis es una enfermedad de transmisión alimentaria causada por la bacteria Listeria monocytogenes. Aunque en personas sanas suele cursar con cuadros leves de fiebre, vómitos o diarrea, en grupos de riesgo las consecuencias pueden ser graves.
Entre los colectivos más vulnerables se encuentran las mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas, ancianos y niños. En estos casos, la infección puede derivar en patologías severas como meningitis, septicemia o complicaciones fetales.
El periodo de incubación es variable, pudiendo manifestarse los síntomas desde unos días hasta tres meses después de la ingesta.
¿Qué hacer en caso de consumo?
Si ha ingerido este producto y presenta síntomas compatibles con la infección, las autoridades sanitarias recomiendan acudir a un centro de salud de forma inmediata.
Es fundamental extremar las medidas de higiene en la cocina para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos, ya que esta bacteria es capaz de sobrevivir y multiplicarse incluso en temperaturas de refrigeración (entre 2 y 4 grados).
Prevención y seguridad alimentaria
La industria alimentaria y las autoridades realizan controles periódicos, pero la bacteria es especialmente resistente debido a su capacidad para formar biofilms en las superficies de procesado.
Para eliminar el riesgo de forma efectiva, es necesario someter los alimentos a temperaturas superiores a los 70°C durante al menos dos minutos.
España cuenta con un sistema de vigilancia estricto que, solo en periodos recientes, ha coordinado miles de inspecciones para garantizar la seguridad del consumidor.
Ante esta nueva alerta, la rapidez en la detección y la colaboración ciudadana son claves para minimizar el impacto de la bacteria en la salud pública.