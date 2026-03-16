El aviso de Antonio Alarcó sobre la “bomba biológica” de la covid persistente: 2,4 millones de españoles afectados

La huella de la pandemia sigue presente y con una intensidad preocupante. Antonio Alarcó, adjunto a la Diputación del Común, ha alzado la voz para exigir soluciones inmediatas ante la situación de la covid persistente en España. Según los datos de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), esta patología afecta ya a 2,4 millones de españoles, quienes denuncian una alarmante falta de recursos.
“La covid persistente debe abordarse como una consecuencia directa de la pandemia con medidas específicas de atención sanitaria, seguimiento clínico y apoyo social y laboral”, ha resaltado Alarcó con firmeza.
Protocolos especializados para más de 40 síntomas La complejidad de esta afección radica en su multicausalidad. Alarcó advirtió que los más de 40 síntomas relacionados con la enfermedad obligan a las administraciones a impulsar protocolos médicos especializados. Para el adjunto, es vital un seguimiento continuado que permita avanzar en nuevas terapias y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de unos pacientes que, a día de hoy, se sienten en el limbo del sistema sanitario.
España se situó históricamente entre los territorios con mayor incidencia de contagios por cada 100.000 habitantes. Con más de 120.000 fallecimientos confirmados y cientos de miles de hospitalizaciones, el impacto del virus ha dejado una herida social que Alarcó considera lejos de estar cerrada.
La “bomba biológica” y el golpe al sector sanitario Uno de los puntos más críticos de su intervención ha sido la denuncia de la gestión inicial. Alarcó señaló que, durante las primeras semanas, se produjo una “infravaloración sorprendente del riesgo real”. Según sus palabras, este error de cálculo favoreció la propagación del virus antes de la declaración del estado de alarma, provocando lo que ha calificado como una “bomba biológica”.
Este escenario golpeó con especial dureza a los profesionales sanitarios. Citando el estudio ‘Sanicovid-19’ de la Universidad Complutense de Madrid, Alarcó recordó que el 79,5% de los sanitarios presentó síntomas de ansiedad y el 51,1% mostró síntomas depresivos.
Un grito contra el abandono El objetivo de la Diputación del Común es claro: la creación de políticas públicas destinadas exclusivamente a personas con covid persistente. Alarcó reclama programas de seguimiento clínico y, muy especialmente, de apoyo laboral, ya que muchos afectados encuentran dificultades para retomar su actividad profesional debido a las secuelas.
“No puede ser que miles de personas que siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia se sientan abandonadas”, concluyó Alarcó, instando a un compromiso real de todas las instituciones para no dejar a nadie atrás en esta crisis sanitaria silenciosa.