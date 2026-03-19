Aplazan la única romería de marzo en Tenerife por la borrasca Therese

El mal tiempo vuelve a trastocar el calendario festivo de Tenerife. La Comisión de Fiestas de Barranco Hondo, en coordinación con el Ayuntamiento de Candelaria, ha comunicado oficialmente el aplazamiento de los actos previstos para este fin de semana debido a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la borrasca de “alto impacto” Therese.
La seguridad, prioridad absoluta
La decisión, tomada de forma conjunta, responde a la necesidad de garantizar la integridad física de los vecinos, vecinas y visitantes ante los riesgos que supone el temporal. Los actos en honor a San José, que debían celebrarse estos días, quedan suspendidos a la espera de una mejoría en el tiempo.
La Romería tiene nueva fecha
El evento más esperado, la Romería de Barranco Hondo, ya tiene nueva fecha en el calendario. Según ha informado la organización, se ha fijado el 11 de abril como el día para retomar este encuentro tradicional, siempre que la evolución meteorológica lo permita.
El programa religioso resiste
La Comisión de Fiestas mantendrá este jueves a las 19:00 horas, la celebración de la Eucaristía, que contará con el acompañamiento musical de la Agrupación Folclórica Chajoigo, “siempre que las condiciones lo permitan”.