Arona celebra la música con el ‘Yo Canto World Tour 2026/2027’ de Laura Pausini

Arona se prepara para el concierto que ofrecerá este domingo (20.30 horas) Laura Pausini en el Estadio Antonio Domínguez, en Playa de Las Américas. Será una cita musical de gran formato que reunirá a miles de personas, dándose la circunstancia de que también se convertirá en el primer concierto en Tenerife con la artista italiana como protagonista.
Aunque Laura Pausini ha visitado la Isla en otras ocasiones para participar en diversas propuestas, esta será la primera vez que el público pueda disfrutar de un espectáculo íntegro dentro de una gran gira internacional, el Yo Canto World Tour 2026/2027, con un repertorio que recorre toda su trayectoria.
Con una carrera respaldada por más de 75 millones de discos vendidos y reconocimientos como el Grammy, cuatro Latin Grammy y un Globo de Oro, el concierto se presenta como una de las grandes citas musicales del año en Canarias. El espectáculo se enmarca en la gira ligada al proyecto Yo Canto 2 y combinará grandes éxitos con repertorio más reciente en un formato diseñado para recorrer distintas etapas de su carrera y conectar con varias generaciones de público. Baladas icónicas, himnos del pop latino e italiano y nuevas producciones se darán cita en una noche pensada para conectar con el público.
MOVILIDAD Y SEGURIDAD
Con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la convocatoria musical de este domingo, el Ayuntamiento de Arona está coordinando un dispositivo especial de movilidad y seguridad, al tiempo que recomienda a quienes vayan a asistir planificar el desplazamiento con antelación y priorizar, siempre que les sea posible, el transporte público para reducir retenciones y facilitar la fluidez en los accesos.
De igual modo, y con motivo de las labores de montaje, servicios y logística vinculadas al concierto, desde el Consistorio del municipio sureño indican que podrán producirse cortes de tráfico momentáneos.
Asimismo, ha quedado prohibido el estacionamiento y circular en el terraplén de tierra que se encuentra situado junto al estadio (zona del Estadio Olímpico y calle Siete Islas, Playa de Las Américas) desde las 07.00 horas del pasado 20 de marzo hasta las 23.00 horas del próximo 5 de abril. “Estas medidas -ponen de relieve- se adoptan para facilitar el correcto desarrollo de las funciones y labores de las empresas de servicios públicos y seguridad”.
EL ACCESO
En cuanto al concierto en sí, desde el Ayuntamiento se precisa que las personas menores de 16 años podrán acceder al recinto acompañadas de una persona adulta responsable, debiendo entregar a la llegada la hoja de responsabilidad de menores debidamente cumplimentada. Quienes tengan 16 o 17 años podrán acceder presentando la autorización firmada por padre, madre o tutor legal. En todos los casos es obligatorio acreditar la identidad mediante documento oficial.