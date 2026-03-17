Pánico en el sur de Tenerife por un asalto con detonaciones: usan una pistola para robar a turistas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el sur de Tenerife a un hombre de 29 años y a una mujer de 19 como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación.
Los arrestados, que cuentan con numerosos antecedentes policiales, asaltaron a dos turistas utilizando un arma de gas comprimido con la que llegaron a efectuar detonaciones.
Los hechos se desencadenaron alrededor de las 00:30 horas cuando una de las víctimas fue abordada sorpresivamente por la espalda. La mujer ahora detenida logró sustraer de forma violenta un teléfono móvil y un reloj.
Amenazas con arma a los viandantes
Durante el asalto, las víctimas, auxiliadas por varios viandantes que presenciaron la escena, consiguieron retener a la agresora tras un forcejeo. En ese instante, el varón implicado intervino extrayendo una pistola con la que comenzó a amenazar a los presentes para facilitar la huida de su compañera.
A pesar de que el hombre llegó a realizar hasta dos detonaciones con el arma —que posteriormente se confirmó que era de gas comprimido—, no causó lesiones a los implicados.
Finalmente, el varón abandonó el lugar solo, dejando allí a la mujer, quien fue interceptada y detenida minutos después por las patrullas de la Policía Nacional.
Persecución
La investigación permitió localizar al hombre apenas unas horas después mientras conducía el vehículo utilizado para la fuga.
En el interior del coche, los agentes incautaron:
- Dos armas cortas simuladas.
- Dos pasamontañas.
- Otros efectos para la comisión de delitos.
Asimismo, la Policía Nacional llevó a cabo una entrada y registro en la autocaravana donde residía la pareja, que mantenía una relación sentimental. En dicha inspección se intervino un arma larga tipo carabina a nombre del detenido. También se logró recuperar el arma de gas comprimido presuntamente utilizada en el asalto inicial contra las turistas.
Antecedentes
Ambos detenidos, de quienes no se descarta su implicación en otros hechos delictivos similares en la zona sur de la Isla, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
Las investigaciones continúan abiertas para el total esclarecimiento de sus actividades.
La Policía Nacional ha querido recordar la importancia de la colaboración ciudadana, que en este caso fue determinante gracias a la intervención de los testigos, y recuerda que cualquier información sobre actividades delictivas puede facilitarse de forma anónima a través de su portal web oficial.