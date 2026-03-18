La borrasca Therese pone en riesgo a Canarias: lluvias intensas y avisos activos de la Aemet

Canarias afronta este miércoles una jornada de inestabilidad meteorológica marcada por el paso de la borrasca Therese. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en gran parte del Archipiélago debido a rachas de viento que podrán alcanzar los 80 km/h, acompañadas de lluvias localmente fuertes y un empeoramiento de las condiciones del mar.
El fenómeno principal será el viento de componente oeste, que arreciará y girará a noroeste durante la tarde. Las zonas más afectadas por las rachas de hasta 80 km/h serán las cumbres de La Palma, el norte y sur de Tenerife y las medianías a sotavento. En Gran Canaria y El Hierro, se esperan rachas de hasta 70 km/h, afectando especialmente a las zonas altas y vertientes expuestas.
Previsión de lluvias y cota de nieve
En cuanto a las precipitaciones, los cielos permanecerán nubosos o muy nubosos en las islas occidentales. Se esperan lluvias localmente fuertes y persistentes durante la mañana, especialmente en el norte de La Palma y Tenerife. En las islas orientales, la nubosidad aumentará a partir del mediodía, dejando chubascos que podrían ser moderados en Lanzarote y Fuerteventura.
Un dato relevante de la jornada es el descenso de la cota de nieve. Según la Aemet, se situará inicialmente entre los 2.200 y 2.400 metros, pero bajará hasta los 1.900 metros al final del día. No se descartan heladas débiles en las cumbres centrales de Tenerife y de carácter moderado en cotas más altas.
Aviso por fenómenos costeros
La situación marítima también requiere precaución. La Aemet ha activado avisos por peligro bajo (amarillo) debido a mar combinada del noroeste con olas de 4 a 5 metros. Este aviso afectará a las costas de La Palma a partir de las 15:00 horas, extendiéndose a El Hierro a las 20:00 y al norte y área metropolitana de Tenerife hacia el final del día (22:00 horas).
En el mar, el viento soplará del oeste o suroeste con fuerza 4 a 6, aumentando a fuerte marejada al cierre de la jornada, con presencia de aguaceros en alta mar.
Temperaturas por islas
Los termómetros registrarán pocos cambios en la provincia oriental y un ligero descenso en la occidental:
- Santa Cruz de Tenerife: 16°C de mínima y 21°C de máxima.
- Las Palmas de Gran Canaria: 16°C de mínima y 22°C de máxima.
- Santa Cruz de La Palma: 15°C de mínima y 19°C de máxima.
- Valverde (El Hierro): 10°C de mínima y 14°C de máxima.