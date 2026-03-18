Therese amenaza con ser la borrasca más potente de la temporada invernal en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una nota especial por el temporal que provocará la borrasca Therese en Canarias desde hoy y hasta el fin de semana. Por lo pronto hay vigentes avisos amarillos para hoy en Tenerife, La Palma, El Hierro y Gran Canaria por viento y oleaje, aunque mañana será de color naranja por lluvias.
En la nota se indica que hoy empezarán a notarse los efectos sobre las Islas, que estarán afectadas por viento intenso de componente oeste, con rachas que podrían superar los 70 kilómetros por hora y temporal marítimo con olas de cuatro metros.
La Aemet también informa de la llegada de un frente frío que dejará precipitaciones moderadas en todas las Islas, localmente persistentes en vertientes norte y oeste.
La nota añade que mañana el centro de la borrasca se acercará al Archipiélago, lo que se traducirá en un giro del viento a componente sur junto con una intensificación del mismo hasta los 90 kilómetros por hora en cumbres y en zonas expuestas, lo que podría ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en infraestructuras. El estado del mar también empeorará y las olas aumentarán hasta los cinco metros.
Además, un segundo frente frío, más activo que el anterior, dejará precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta. No se descarta que los chubascos alcancen los 30 litros por metro cuadrado en una hora en La Palma y en las vertientes sur y oeste del resto de islas de mayor relieve, mientras que en las mismas zonas las acumulaciones en 12 horas podrían superar los 60 litros. La cota de nieve descenderá hasta los 1.800 metros, por lo que nevará en las cumbres Tenerife y La Palma.
El escenario más probable para el viernes 20, según la Aemet, es que continúe la inestabilidad, al permanecer Therese estacionaria al noroeste de Canarias, con chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes en vertientes sur y oeste de las islas occidentales. También se espera que continúen las rachas de viento del oeste muy fuertes en zonas expuestas, además del temporal marítimo.
Esta situación de tiempo adverso podría persistir durante al menos el resto del fin de semana, por lo que es probable que en las zonas previamente descritas se puedan registrar acumulados superiores a los 200 litros por metro cuadrado a lo largo de todo el episodio, advierte la Aemet.
El Gobierno de Canarias declaró ayer la alerta por fenómenos costeros en toda Canarias, la alerta por viento en la provincia occidental y Gran Canaria, y la prealerta por lluvias y tormentas en todas las islas. Los Cabildos han activado sus planes de emergencia y en Tenerife se ha cancelado una de las pruebas de trail running más esperadas del calendario internacional, la Tenerife Bluetrail, que iba a reunir en la Isla a 3.400 corredores de 64 países.
En la jornada de ayer, las precipitaciones afectaron a La Palma, donde se midieron 14 litros en El Paso y 10 en Tijarafe. Pero desde hoy lloverá más. Todo apunta que Therese será la borrasca más potente de la temporada y previsiblemente de los últimos años.