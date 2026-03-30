El yate Symphony revoluciona Santa Cruz de Tenerife: el gigante de Louis Vuitton ya está en la isla

Los tinerfeños no han podido evitar la curiosidad. Desde que este lunes empezaron a circular en redes sociales las primeras imágenes del yate Symphony atracado en el puerto de la capital, son muchos los que no han podido resistirse a curiosear, desde la distancia, uno de los barcos más lujosos y exclusivos del mundo. La silueta del navío, recortada contra el horizonte del Muelle de Ribera en Santa Cruz de Tenerife, ha generado un reguero de comentarios y fotografías que se han vuelto virales en cuestión de horas.
Bernard Arnault y el yate Symphony: lujo extremo en el Puerto de Santa Cruz
El imponente yate es propiedad de Bernard Arnault, el multimillonario francés y presidente del grupo de lujo LVMH, el conglomerado detrás de marcas icónicas como Louis Vuitton, Moët & Chandon o Givenchy. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente si el propio magnate se encuentra en el interior de la embarcación, la presencia del yate Symphony en Tenerife es, por sí sola, un acontecimiento para los amantes de la náutica de alto nivel.
Con sus 101 metros de eslora, el Symphony fue en su momento el barco más grande fabricado por el prestigioso astillero Feadship (2015). Sus responsables son nombres propios en el olimpo del diseño: Tim Heywood se encargó del exterior, mientras que el diseño interior corrió a cargo de Zuretti Interior Design, una de las firmas más premiadas del sector. El resultado es una pieza de ingeniería que hace palidecer a cualquier otra embarcación de su categoría que haya visitado Canarias recientemente.
Un interior de ensueño: piscina de cristal y golf ecológico
Lo que los tinerfeños observan desde el muelle es solo la “punta del iceberg” de un despliegue de opulencia sin precedentes. El yate Symphony cuenta con seis cubiertas diseñadas para ofrecer el máximo confort a sus 20 pasajeros, distribuidos en ocho camarotes de ultralujo. Para que todo funcione a la perfección, el barco cuenta con una tripulación fija de 38 personas que residen en 16 habitaciones adicionales.
Entre sus características más impactantes destacan:
- Una piscina con fondo de cristal que incluye su propia cascada.
- Un cine al aire libre ubicado en la cubierta del puente para noches bajo el cielo de Canarias.
- Una zona de bienestar privada con sauna, jacuzzi y terraza exclusiva.
- Un sistema de golf pop-up que utiliza pelotas biodegradables para no contaminar el fondo marino del archipiélago.
El yate Symphony y su compromiso con el medio ambiente
A pesar de su tamaño, el barco es un referente en sostenibilidad. Alcanza una velocidad máxima de 21 nudos, pero lo hace con una reducción del consumo energético del 30%. Esto es posible gracias a su sistema de propulsión híbrido, que combina los motores tradicionales con generadores de última generación y un banco de “baterías verdes”, una tecnología que encaja con las políticas de sostenibilidad que se promueven en los puertos canarios.
El impacto en redes sociales y la conexión con LVMH
Como era de esperar, la llegada del buque ha desatado el ingenio de los tinerfeños en plataformas como X (Twitter) e Instagram. “Lo confiscamos y lo cambiamos por una mejora en la red eléctrica”, bromeaba un usuario local. Otros, con un tono más irónico, se preguntaban si el multimillonario habría venido a Santa Cruz de Tenerife para disfrutar de un “barraquito” o para conocer de cerca el mercado local.
Lo cierto es que la relación de Arnault con el mundo hispanohablante y los productos premium no es nueva. Su marca LVMH es propietaria de Eminente, un ron premium creado por el maestro ronero César Martí, que ha ganado gran popularidad en las coctelerías de lujo de toda Europa. La presencia del yate Symphony en la isla pone el broche de oro a una temporada en la que los grandes yates han elegido Tenerife como punto de escala clave en sus rutas atlánticas, recordando visitas previas como la del yate Lady First el pasado verano.
Mientras el Symphony permanezca atracado en Santa Cruz de Tenerife, la capital seguirá disfrutando de este escaparate del lujo mundial, recordando que las Islas Canarias siguen siendo el puerto preferido para los dueños de las grandes fortunas del planeta.