Candelaria Delgado defiende los protocolos en la desaparición de las menores tuteladas durante el Carnaval de Santa Cruz

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha defendido este jueves que se aplicaron todos los protocolos previstos en el caso de las tres menores tuteladas que desaparecieron en los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife y presuntamente fueron agredidas sexualmente, según una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial.
En declaraciones a los periodistas ha comentado que el Gobierno tiene la tutela si bien en esta caso la guarda y custodia depende del Cabildo de Tenerife, que también aplicó los protocolos correspondientes.
Delgado ha criticado la acción de los padres de una de las menores pues “se les ha retirado la patria potestad” y ahora la están “sobreexponiendo”, y también de los propios medios de comunicación por no preservar su identidad y ayudar a su “revictimización”.
“Yo creo que como sociedad tenemos que hacérnoslo mirar, tenemos que hacérnoslo mirar porque si no ponemos por encima de todo el bien superior de esas menores, estamos como sociedad muy mal”, ha explicado, subrayando que mantienen reuniones periódicas con la Fiscalía para tomar medidas que ayuden a proteger a los menores.