La borrasca Therese deja en Canarias leves incidencias por viento y oleaje, y nieve en cumbre

La inestabilidad de la borrasca Therese aumentó a lo largo de la noche y durante la madrugada, mientras que durante la jornada de ayer dejó incidencias leves en el Archipiélago, unas 160 registradas el Cecoes 112 del Gobierno de Canarias, la mayoría, 110, en la provincia de Santa Cruz y relacionadas con el viento, frente a las 50 en la de Las Palmas por vientos y oleaje. Se registraron doce cancelaciones y cuatro desvíos en los aeropuertos.
La Aemet prevé que durante la madrugada aumenten los chubascos, que pueden ir acompañados de tormentas y granizo en las islas occidentales, además de precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en las vertientes sur y oeste de La Palma y Tenerife. Continuarán las rachas de viento muy fuertes del suroeste, con probabilidad de superar los 90 kms/h en cumbres de las islas de mayor relieve.
Transporte
Según informó Aena, en el aeropuerto de La Palma se han producido siete cancelaciones con origen Tenerife Norte, tres con Gran Canaria y uno con origen Tenerife Sur. Respecto a los desvíos, un vuelo procedente de Múnich con destino Gran Canaria fue desviado a Fuerteventura, uno con destino El Hierro desde Tenerife Norte tuvo que regresar a La Laguna, mientras que en Lanzarote dos vuelos fueron desviados a Fuerteventura, uno procedente de Sevilla y otro de Reino Unido.
Las rachas de viento y el oleaje también afectaron a la conectividad marítima, con el cierre de los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario, así como de la línea que une La Gomera.
La nieve caída, que supera los 20 centímetros en puntos de Las Cañadas y el Roque de los Muchachos, ha obligado al corte de carreteras de acceso por placas de hielo y nieve, así como algunos desprendimientos. También se cerraron los accesos al monte, los senderos forestales y zonas recreativas.
Por otro lado, las rachas de viento causaron desperfectos en el techo del pabellón del IES Cruz Santa y el albergue de Valle Colino, donde trabajaron bomberos y personal del Ayuntamiento lagunero.
También hubo alguna caída de muros y desprendimientos de piedras en carreteras, así como la caída de ramas de árboles, sin consecuencias personales, ya que los parques y jardines estuvieron cerrados. También se suspendieron la mayoría de las actividades deportivas y culturales.
Clases telemáticas
La Consejería de Educación y Formación Profesional extenderá hoy a toda Canarias la suspensión de la actividad escolar presencial como medida preventiva y de seguridad. La actividad lectiva telemática transcurrió ayer “sin incidencias relevantes” en las conexiones del alumnado y profesorado a través de las diferentes plataformas proporcionadas por la Consejería en los centros educativos de La Palma, La Gomera, Tenerife, El Hierro y La Graciosa.
Por su parte, la actividad lectiva y administrativa en las Universidades de La Laguna y Las Palmas también se desarrollará hoy de manera telemática.
Registros
De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones fueron moderadas en la provincia tinerfeña, con 50 litros por metro cuadrado en las Breñas (La Palma) siendo más copiosas en las cumbres y medianías del sur de Gran Canaria, con 80 l/m2 en San Mateo.
Temperaturas gélidas en las cumbres, con -4,5 ºC en Izaña, -3,2 ºC en el Roque de los Muchachos o -2,8 ºC en el Parador de Las Cañadas. Sobre las rachas de viento, en Izaña se alcanzó los 98 kilómetros por hora, en Alto Igualero los 86; en la Cruz de Tejeda, los 74 km/h; en Arico, 72 km/h y en Sabinosa, 71 km/h.