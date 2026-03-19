La borrasca Therese provoca daños en el albergue de animales Valle Colino

El Ayuntamiento de La Laguna ha intervenido de forma inmediata para reparar los daños registrados en el albergue comarcal de animales de Valle Colino, después de que el viento de la borrasca Therese provocase que desprendiesen chapas y elementos de la cumbrera de la nave central.
El concejal de Bienestar Animal, Domingo Galván, ha señalado en un nota que se han activado todos los recursos necesarios para evaluar la situación y actuar con la mayor rapidez posible, y así garantizar en todo momento la seguridad de las instalaciones y el bienestar de los animales.
Ante esta situación, se activó el Cecopal y se solicitó la presencia de un técnico de urgencias de la Gerencia de Urbanismo, que realizó una primera valoración de los daños, además de la intervención del Consorcio de Bomberos, que descartó riesgos estructurales o situaciones de peligro inminente.
El Ayuntamiento de La Laguna movilizó medios propios para desmontar las partes dañadas y activó a dos empresas especializadas con el objetivo de acometer las reparaciones con la mayor celeridad posible, especialmente ante la previsión de nuevas lluvias.
Al respecto, ya se han ejecutado los trabajos de reposición del techo afectado en carpintería de aluminio, así como el refuerzo y aseguramiento de las zonas de la cumbrera que se habían levantado, evitando posibles filtraciones de aire que pudieran agravar los daños.
Además, técnicos municipales han evaluado el conjunto del recinto, concluyendo que la instalación no presenta riesgos en términos de seguridad.
De forma paralela, se han aprovechado los trabajos para mejorar el alumbrado interior, sustituyendo luminarias antiguas por tecnología LED, lo que mejora las condiciones del espacio.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, subraya que la respuesta coordinada del Ayuntamiento ha permitido actuar con rapidez y eficacia ante una incidencia de estas características, garantizando el correcto funcionamiento de un servicio esencial para el municipio.
El Ayuntamiento de La Laguna agradece expresamente la colaboración del personal de Valle Colino, de FECAPAP y del conjunto de trabajadores municipales implicados en esta actuación, cuya rápida respuesta ha sido clave para resolver la incidencia.
Además, el Ayuntamiento reconoce públicamente a la empresa Cerramientos Cyma, encargada de asegurar la cumbrera de la nave central, que ha comunicado que no facturará los trabajos realizados, un gesto que el consistorio alaba por su compromiso y colaboración “en un ámbito tan sensible como el bienestar animal”.