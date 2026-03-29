El Cabildo de Tenerife no aclara por qué permitió a un influencer en el Cecopin

El gobierno del Cabildo de Tenerife (CC-PP) no aclaró el viernes las razones por las que permitió la presencia de un influencer en el Cecopin durante la gestión de la borrasca Therese, asunto por el que preguntó en el pleno el consejero del PSOE Javier Rodríguez. En ausencia de la presidenta, Rosa Dávila, y sin que interviniera la consejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, fue el director insular de Emergencias, Iván Martín, el encargado de responder, pero sin aclarar nada. Lamentable.
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