Caen cascotes de un edificio en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife

Bomberos de Tenerife han acordonado la zona para evitar riesgos
Zona acordonada por la caída de cascotes de un edificio en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. DA
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife han intervenido este domingo en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife debido a la caída de cascotes de un edificio. El incidente ha tenido lugar en la calle Pepita Serrador, una vía situada junto al parque Don Quijote.

Tras recibir el aviso por los pequeños desprendimientos a la vía pública, los bomberos se han desplazado hasta el lugar para evaluar el estado de la edificación.

Como medida de precaución, se ha procedido a acordonar la zona afectada para garantizar la seguridad de los viandantes y evitar posibles daños personales.

Afortunadamente, no se han reportado daños personales ni materiales, más allá del susto inicial entre los vecinos y transeúntes que se encontraban en las inmediaciones en el momento del suceso.

