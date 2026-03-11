La Aemet lo confirma: mañana cambia el tiempo en Canarias con la llegada de calima

Canarias afrontará mañana jueves, 12 de marzo de 2026, según la previsión de la AEMET, una jornada con intervalos nubosos en varias zonas del Archipiélago, temperaturas con pocos cambios y probable calima por la tarde en Lanzarote y Fuerteventura.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) señala que el polvo en suspensión podría notarse especialmente en zonas altas de las islas orientales, mientras que en el resto del Archipiélago predominarán los intervalos nubosos que tenderán a despejar a lo largo del día.
Intervalos nubosos y posibles lluvias débiles en el norte
La previsión meteorológica indica que en el norte de las islas montañosas los cielos estarán nubosos durante buena parte de la jornada. En esas zonas no se descarta la presencia de lluvias débiles y dispersas, sobre todo durante las primeras horas del día.
Con el avance de la jornada se irán abriendo claros desde el mediodía, principalmente en zonas costeras, donde el tiempo tenderá a ser más estable.
En el resto del Archipiélago se esperan intervalos nubosos que evolucionarán hacia cielos poco nubosos o despejados, especialmente durante la tarde.
Posible calima en Lanzarote y Fuerteventura
Uno de los fenómenos más destacados de la jornada será la probable presencia de calima en Lanzarote y Fuerteventura durante la tarde.
Según la previsión de la AEMET, el polvo en suspensión será más perceptible en zonas altas, aunque no se descarta que también pueda notarse en otras áreas de estas islas orientales.
Temperaturas con pocos cambios en Canarias
Las temperaturas en Canarias se mantendrán estables en la mayor parte del Archipiélago.
Las mínimas apenas experimentarán cambios, mientras que las máximas podrían subir ligeramente, un ascenso que será algo más notable en zonas altas de las islas centrales.
En las capitales de provincia, la previsión apunta a valores similares:
- Santa Cruz de Tenerife: entre 15 y 20 grados
- Las Palmas de Gran Canaria: entre 15 y 20 grados
Alisios moderados y posibles rachas fuertes en cumbres
El viento alisio soplará con intensidad moderada, aunque durante la madrugada se prevén intervalos de fuerte intensidad.
Además, no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.
A lo largo de la tarde el viento tenderá a componente este en zonas altas, especialmente en las horas centrales del día.
Heladas débiles en las cumbres de Tenerife
La previsión también contempla la posibilidad de heladas débiles en cumbres centrales de Tenerife, un fenómeno habitual en esta época del año cuando las temperaturas descienden durante la madrugada en las zonas de mayor altitud.