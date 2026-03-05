Vuelven las murgas a Cuesta de Piedra: todo lo que necesitas saber sobre los festivales del viernes y sábado

El espíritu de la fiesta más internacional de Tenerife no se apaga. El distrito Salud–La Salle se prepara para vivir un fin de semana vibrante con la celebración del Carnaval de Cuesta de Piedra. El epicentro de la fiesta será el Polideportivo del barrio, junto a la Iglesia San Juan Evangelista, donde la música, las murgas y la tradición se darán la mano en una edición marcada por el recuerdo y el homenaje a José Víctor Rodríguez Paz.
Viernes 6: el talento infantil toma el mando
La programación arrancará este viernes a las 18:30 horas con el festival “Va por ti Guanche”. Este encuentro, dedicado íntegramente a las murgas infantiles, contará con la participación de algunas de las agrupaciones más queridas:
- Pita Pitos, Distraídos y Sofocados.
- Chinchositos, Bambas y Redoblones.
Tras la cantera, la noche subirá de revoluciones con el ritmo de las agrupaciones musicales Nobleza Canaria, Caña Dulce y Chaxiraxi, garantizando un ambiente familiar y festivo para todos los vecinos de Santa Cruz.
Sábado 7: el gran festival “Martina Carreño”
El plato fuerte llegará el sábado con el tradicional Festival “Martina Carreño”. El escenario de Cuesta de Piedra recibirá a un auténtico “quién es quién” del Carnaval de Santa Cruz, con actuaciones de: Desbocados, Redoblonas, La Sonora, Chaladas, Irónicos, Guachinquietas, Marchilongas, Triquis Traques, Burlonas y Diabólicas.
La fiesta concluirá por todo lo alto con la sesión del DJ Emi Castilla, que pondrá el broche de oro a dos jornadas de intensa actividad vecinal.
El Carnaval de los barrios: un valor seguro
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha puesto en valor la importancia de estas celebraciones periféricas. “El Carnaval también se vive con enorme intensidad en nuestros distritos”, señaló el regidor, destacando la figura de José Víctor Rodríguez Paz como alguien cuya “huella social” sigue muy viva en el barrio.
Por su parte, la concejala de Salud–La Salle, Zaida González, subrayó que este evento es una muestra del trabajo incansable de los colectivos vecinales y las agrupaciones. Desde la organización se invita a toda la ciudadanía a participar en estas jornadas que fomentan la convivencia y el espíritu carnavalero más auténtico.