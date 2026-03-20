Reabren un carril de la carretera TF-134, que había sido cerrada por desprendimientos

Los trabajos de los servicios de emergencias han facilitado la apertura de un carril de la carretera TF-134 (acceso a Almáciga) que había sido cortada al tráfico por desprendimientos asociados a la borrasca Therese.
En concreto, la carretera TF-134 ha sido reabierta para el paso de vecinos, así como del transporte público. Además, se han registrado caídas de piedras en el túnel de El Bailadero, lo que dificulta significativamente el paso de vehículos de gran tamaño por la zona.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha pedido a la ciudadanía “extremar las precauciones” y evitar desplazamientos innecesarios, subrayando que la prioridad absoluta es la protección de las personas mientras persista la situación de alerta.
Apagones en Tenerife y Gran Canaria
La caída del suministro eléctrico es una de las incidencias más graves en estos momentos. Según ha confirmado Endesa a Televisión Canaria, unos 1.200 usuarios se quedaron sin luz anoche en el archipiélago. Por su parte, el Cabildo de Tenerife asegura que La caída del suministro eléctrico afecta en estos momentos a unas 890 personas.
En Tenerife, los municipios más afectados son Adeje, Guía de Isora y Fasnia. Por su parte, en Gran Canaria se registran 43 abonados afectados en los municipios de Guía y Gáldar.
Desde la compañía eléctrica aseguran que la reparación del servicio está siendo compleja, ya que las fuertes rachas de viento impiden a los técnicos subir a las torres eléctricas por seguridad.
Sin embargo, la consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha señalado en la televisión autonómica que la previsión es que el suministro quede restablecido entre las 08:30 y las 12:00 horas de hoy.