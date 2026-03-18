¿Vas a salir de casa? Estas son todas las carreteras y zonas prohibidas hoy en Tenerife por la borrasca Therese

Tenerife se prepara para el impacto directo de la borrasca Therese, un fenómeno meteorológico adverso que la AEMET ya califica como uno de los más intensos del año. Ante la previsión de lluvias de hasta 300 litros por metro cuadrado y vientos huracanados, el Cabildo de Tenerife ha activado medidas excepcionales que restringen drásticamente la movilidad en gran parte de la isla.
La llegada de Therese no es un episodio de lluvia común; su núcleo se situará sobre la mitad occidental del archipiélago durante el fin de semana, dejando a Tenerife en una situación de riesgo extremo por inundaciones y fenómenos costeros.
Carreteras cortadas y cerrojazo a la montaña
La seguridad vial es la prioridad absoluta ante la fuerza de la borrasca Therese. Desde las 15:00 horas de este miércoles, las autoridades han procedido al cierre de puntos estratégicos para evitar desplazamientos a zonas de alta peligrosidad:
- TF-445 (Punta de Teno): Clausurada totalmente al tráfico. El riesgo de desprendimientos por el viento y el fuerte oleaje hace inviable la circulación.
- Parque Nacional del Teide: Se prohíbe el acceso a las zonas de alta montaña. Con la cota de nieve en los 1.800 metros, las placas de hielo y las rachas de viento de 100 km/h suponen un peligro mortal.
- Espacios Naturales Protegidos: Queda prohibido el acceso a cualquier sendero o pista forestal de la isla. Las áreas recreativas también permanecen cerradas.
Actividades suspendidas por la borrasca Therese
El impacto de la borrasca Therese ha obligado a cancelar la agenda pública. El Cabildo ha decretado la suspensión de todas las actividades culturales y deportivas al aire libre. Eventos de gran magnitud, como la Tenerife Bluetrail, se ven directamente afectados por estas restricciones de seguridad.
Se recomienda a los ciudadanos evitar parques, instalaciones deportivas abiertas y cualquier zona arbolada donde la caída de ramas pueda causar accidentes.
Zonas de mayor riesgo: del Suroeste al Norte
Aunque la alerta es insular, el mapa de riesgo de la borrasca Therese señala con especial intensidad a los municipios situados entre Santiago del Teide y Arico. No obstante, toda la vertiente norte y las cumbres están bajo aviso rojo por acumulación de agua. La zona metropolitana también sufrirá los efectos del temporal, aunque se espera que la intensidad sea ligeramente inferior a la de las medianías y zonas altas.
Llamamiento a la “máxima prudencia”
La presidenta insular, Rosa Dávila, ha sido tajante: “Pedimos a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios”. La capacidad de respuesta de los servicios de emergencia dependerá en gran medida de la responsabilidad individual durante el paso de la borrasca Therese.
Se insta a los vecinos a asegurar ventanas, toldos y objetos en balcones, además de mantenerse alejados de los cauces de barrancos, que podrían experimentar crecidas repentinas debido a las lluvias torrenciales previstas.