El Cine Víctor quiere reabrir sus puertas como sala para conciertos

El histórico Cine Víctor se prepara para renacer, después de que en febrero del pasado año cerrara definitivamente sus puertas al séptimo arte ante una escasez de espectadores motivada por el auge de plataformas digitales que han contribuido al declive de la gran pantalla. No obstante, este emblemático inmueble capitalino se resiste a desaparecer y, por ello, ahora aspira a reabrir sus puertas al público, previsiblemente el próximo año, aunque esta vez transformado en sala para conciertos de pequeño formato.
Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, esta propiedad ha sido adquirida por una conocida empresa dedicada a la organización de eventos y gestión cultural en la Isla, que la ha comprado a los hasta entonces dueños del recinto, los cuales también son titulares de los Multicines Price, en la calle Salamanca.
Tras cerrar el acuerdo, los ya propietarios del Cine Víctor solicitaron el pasado mes de diciembre la correspondiente licencia de obra en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de poder comenzar con los trabajos de reforma en el interior del inmueble.
Al respecto, la concejala del área, Zaida González, confirmó dicha petición de solicitud de licencia, pero apuntó que “como se trata de un edificio protegido en su totalidad, tanto en el interior como en el exterior, al estar incluido en la aprobación inicial del Catálogo de Bienes Patrimoniales Culturales de la capital, la correspondiente autorización se ha demorado porque hay que esperar al informe de Patrimonio Histórico del Cabildo insular, del cual aún no se tiene constancia en la Gerencia”.
Licencias
En este sentido, la edil añadió que “se sigue a la espera” de recibir dicha valoración del Cabildo para, entonces, desde Urbanismo poder dar autorización para el comienzo de las obras en este bien catalogado de protección arquitectónica. Por ello, González añadió que “de momento tampoco consta que se haya presentado la correspondiente solicitud para ejercer una actividad en dicho recinto”.
Por su parte, la empresa adjudicataria del Cine Víctor prefiere mantener la prudencia y no trasladar información “oficial” ni detalles sobre los usos futuros que quieren darle al icónico inmueble, un recinto que cuando resurja volverá a dinamizar la actividad cultural y económica de las Ramblas.
Un edificio de Marrero Regalado que se inauguró en 1954
El Cine Víctor fue construido por el arquitecto José Enrique Marrero Regalado e inaugurado el 22 de abril de 1954. Con capacidad para 550 butacas en la parte baja y 225 en la parte superior, en su interior destacaba la ornamentación de mármoles, cortinas de terciopelo y herrajes dorados.