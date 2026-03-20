El combustible sigue al alza y llega a su máximo en Canarias desde junio de 2024

Los efectos del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán siguen haciendo mella en los precios del combustible, que vuelve a encarecerse en las Islas y alcanza su máximo en 21 meses. Los datos de la pasada semana muestran un repunte de la gasolina sin plomo de 95 octanos, que ya toca los 1,3 euros por litro de media, cifra un 4,2% superior a la de la semana anterior. El gasóleo se ha encarecido aún más, un 5,7%, hasta alcanzar 1,32 euros por litro, superando ya el coste de la gasolina, según los datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac).
De esta manera, llenar el depósito de un vehículo medio con capacidad para 40 litros cuesta hoy una media de 5,34 euros más que el pasado mes de febrero, cifra que en el caso del gasóleo se eleva hasta los 6,3 euros. La gasolina sin plomo de 98 octanos, pese a ser estar también en máximos y ser el carburante más caro, con 1,41 euros por litro, no ha subido tanto de precio y, a día de hoy, llenar el tanque del coche supone gastar 4,6 euros más.
Estos precios se refieren a la media de Canarias pero si se va al detalle de las islas, se aprecian notables diferencias. En La Gomera, donde se despacha el combustible más caro del Archipiélago, la gasolina sin lomo de 95 octanos ya cuesta un euro y medio por litro, mientras que el gasóleo se paga a 1,53. Le sigue El Hierro, con un coste de 1,47 euros para la gasolina de 95 y de 1,53 para el gasóleo, si bien en esta isla la gasolina de 98 octanos cuesta más cara, 1,7 euros por litro. En La Palma los costes son algo más bajos, con 1,43 euros por litro de gasolina de 95 y 1,46 por el gasóleo.
Precisamente por este diferencial de precios con Tenerife y Gran Canaria, el Gobierno regional mantiene una bonificación extraordinaria y temporal sobre el precio del combustible en las islas no capitalinas, que ha decidido extender a todo el año 2026.