Desalojan a 12 vecinos de Teror tras un derrumbe que afectó a 6 viviendas

Doce vecinos de Teror (Gran Canaria) han sido realojados este martes en el polideportivo habilitado por el Ayuntamiento para atender las emergencias causadas por la borrasca Therese, tras verse afectadas seis viviendas por el derrumbamiento de una casa cueva, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
Los agentes del cuerpo colaboraron en el traslado de estos vecinos de Teror, donde como consecuencia de las fuertes lluvias caídas estos días se produjo un derrumbe parcial del restaurante ‘El Secuestro’, que se encontraba cerrado al público y que no ha causado daños personales.
La Guardia Civil también ha colaborado en incidencias, entre otros lugares, en Bañaderos, en el municipio de Arucas, debido a las inundaciones en varias viviendas a causa de la crecida del barranco, cuyos daños también fueron solo materiales.
Así mismo, se han desplazado agentes al túnel de acceso a Arucas, bloqueado tras inundarse, y al colegio de Cercados Espino, en el barranco de Arguineguín, por la imposibilidad de acceso al centro, lo que afectó a un total de 60 alumnos.
Además, la Guardia Civil resalta los desprendimientos ocurridos en la carretera GC-120, entre los puntos kilométricos 1 y 3, en la zona de Cazadores-Telde, y que se ha procedido al alivio controlado de agua desde la presa de Las Niñas hacia la de Soria.
En materia de auxilios y rescates, los agentes auxiliaron a un varón con posible infarto en el barrio de El Hornillo, en Mogán, trasladándolo hasta una zona accesible en la GC-505, donde una ambulancia del Servicio Canario de Salud continuó con su evacuación al centro de salud de Arguineguín.
En el municipio de Valsequillo, agentes del cuerpo prestaron ayuda a dos personas incomunicadas en la zona de Era Mota para facilitarles el abastecimiento de agua.
La Guardia Civil ha informado de que en la isla hay zonas que permanecen incomunicadas debido a desprendimientos y acumulaciones de agua en la red viaria, como es el caso de los barrios de La Culata y Los Manantiales, en Tejeda, con unas cien personas afectadas; Fataga, en San Bartolomé de Tirajana, donde la acumulación de agua mantiene la vía cortada; y el barrio de Barranco Hondo, en Gáldar, donde se desalojó de forma preventiva a unas veinte personas por riesgo de desbordamiento de la Presa Los Pérez.
El acceso al barrio de El Hornillo, en Agaete, también permanece cerrado por desprendimientos y la imposibilidad de circulación de vehículos.
Asimismo, los barrios de Barranco de Arguineguín, Barranquillo Andrés, Los Caideros y Filipinas se encuentran aislados debido al corte de la carretera GC-505, afectando a aproximadamente un millar de personas.
Ante esta situación, la Guardia Civil mantiene activo el dispositivo especial de convoyes de traslado para garantizar la entrada y salida segura de los residentes en las zonas afectadas por los cortes en la GC-505.
En total, se han llevado a cabo nueve convoyes, en los que se ha facilitado el traslado de 330 personas y 214 vehículos, priorizando los desplazamientos de emergencia, el acceso a servicios esenciales y el abastecimiento de suministros en las áreas aisladas.
Estas operaciones se han desarrollado en coordinación con Protección Civil, personal del Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos implicados, asegurando en todo momento la protección y asistencia de los vecinos.