Los Realejos premia el reciclaje: hasta un 30% de descuento en la basura por usar el nuevo contenedor

El reciclaje de residuos orgánicos, que a partir de ahora se realizará en el contenedor marrón, tendrá un descuento en el recibo de la basura y también se bonificará a los vecinos y vecinas de Los Realejos que creen compost en sus terrenos.
Así, tras recoger la llave o retirar la compostera, los titulares de recibos de basura de viviendas se beneficiarán de un 25% descuento y los comercios y restaurantes de un 30% en la nueva tasa estatal.
La medida fue confirmada ayer en rueda de prensa por el alcalde, Adolfo González, quien confirmó que ya se están instalando en el municipio los nuevos contenedores marrones para implantar el desecho selectivo de residuos orgánicos para su reciclaje.
Para su correcta utilización, el Ayuntamiento desarrollará una campaña informativa barrio a barrio que se inició ayer por la mañana y se extenderá durante un mes.
González explicó que “a través de una carpa con informadoras ambientales, damos cuenta de la tipología de residuos que deben ser depositados en estos contenedores y les facilitaremos in situ para ello una llave para abrir el contenedor y un modelo de bolsa compostable, a modo de ejemplo, de la que deben utilizar para estos desechos”.
Recalcó que todo ello proviene del acceso del Ayuntamiento a distintas líneas de subvenciones de fondos europeos Next Generation en diferentes convocatorias; con la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para la dotación de más de 200 contenedores; y con la de Transición Ecológica del Ejecutivo autonómico para contar con 2.000 composteras de uso particular, así como la campaña informativa asociada.
La campaña informativa visitará hoy los exteriores de la Biblioteca Viera y Clavijo en horario de tarde de 16.00 a 20.00 horas; mañana hará lo propio en el Centro de Salud Base en Realejo Alto de 09.00 a 13.00 horas; el jueves en el pabellón Basilio Labrador de 16.00 a 20.00 horas y el viernes en la plaza de San Vicente en el mismo horario.
En Semana Santa se interrumpe y se retomará el 6 de abril en la zona de El Puente de 09.00 a 13.00 horas; el 7 junto a la plaza García Estrada de San Agustín de 16.00 a 20.00 horas; el miércoles 8 y jueves 9 en la plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de Toscal Longuera de 09.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas respectivamente, y el viernes 10 de abril en la plaza de Realejo Bajo en el mismo horario.
La siguiente semana arrancará el lunes 13 de abril en la plaza de Tigaiga de 16.00 a 20.00 horas. La última semana de campaña será toda en horario de tarde y comenzará el lunes 20 de abril en la plaza de La Zamora.