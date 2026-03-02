Tensión en San Isidro: detenido un hombre por simular un tiroteo con petardos y alarmar a los vecinos

La Avenida Santa Cruz, en el núcleo granadillero de San Isidro vivió ayer domingo, 1 de marzo de 2026, momentos de tensión después de que varios vecinos alertaran de la presencia de lo que parecían ser múltiples disparos en la zona.
Hasta el lugar se desplazaron numerosos efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, que acordonaron la zona mientras trataban de esclarecer lo sucedido.
¿Qué ocurrió realmente?
Durante varios minutos, la preocupación fue evidente entre los residentes y viandantes, ante la posibilidad de que se tratara de un incidente con armas de fuego.
Sin embargo, tras las primeras comprobaciones, los agentes descartaron la existencia de disparos y localizaron material pirotécnico, confirmando así que el ruido que había generado la alarma procedía de petardos.
Un hombre fue detenido en el lugar por alteración del orden público tras haber lanzado los artefactos pirotécnicos. El incidente se saldó sin heridos.