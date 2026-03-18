Educación financiará la obra de un edificio anexo al CEIP Tijoco

El Ayuntamiento de Adeje y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias avanzan en la tramitación para materializar la ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria CEIP Tijoco Bajo, una actuación largamente demandada por la comunidad educativa del municipio.
Tras una reunión celebrada el pasado mes de diciembre entre ambas administraciones, acordaron que el Ejecutivo autonómico financiaría la construcción de un nuevo edificio anexo a través de un convenio de cooperación de carácter plurianual, mientras que el consistorio sureño asumirá la ejecución material de las obras.
Según los plazos previstos, el objetivo es que los trabajos puedan iniciarse “antes de que finalice el actual mandato”. Se prevé firmar el documento “próximamente”.
El concejal de Educación del Ayuntamiento de Adeje, Adolfo Alonso, explicó a este periódico que el proyecto parte de una “necesidad histórica” vinculada a la evolución del propio centro. La ampliación del nuevo edificio se levantaría sobre un terreno adyacente que en su origen fue cedido por el consistorio a la Consejería hace aproximadamente 20 años.
Según detalló Alonso, durante años se realizaron trabajos técnicos preliminares para ejecutar esta nueva obra, entre ellos, se llevó a cabo la redacción de planos y la ejecución de catas del terreno, pero “en su momento la falta de presupuestos impidió culminar la actuación”, indicó.
El proyecto actual plantea la ampliación y reorganización integral del CEIP Tijoco Bajo, a través de una obra de un edificio complementario.
La Infraestructura actual, según el edil, presenta una estructura heterogénea fruto de “sucesivas ampliaciones a lo largo de las décadas”.
“Existen barreras arquitectónicas, y además, se ha tenido que habilitar espacios en otros espacios de titularidad municipal, así como aulas modulares para atender la demanda educativa de la zona”, señaló.
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
La actuación pretende dar respuesta a estas carencias y permitir que el colegio disponga de instalaciones adaptadas a las necesidades actuales del alumnado y del profesorado.
“Con el impulso de este centro, los objetivos en materia educativa que nos marcamos al comienzo del actual mandato se verían cumplidos”, subrayó el concejal.
El proyecto técnico de ampliación ya ha sido redactado y actualizado, después de que el documento anterior “quedara desfasado”. En este momento, el procedimiento administrativo se centra en los pasos previos a la ejecución.
“En estos momentos, ya se encuentra redactado el proyecto. Ahora, lo que corresponde es sacar a licitación la obra, acompañado de la firma del acuerdo marco plurianual”, explicó Alonso.
El proyecto contempla otras actuaciones complementarias para mejorar los espacios educativos. Entre ellas, figura la creación de nuevas zonas de sombra.