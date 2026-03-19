El paso de la borrasca Therese por Canarias obliga a la cancelación de 11 vuelos y 4 desvíos

El paso de la borrasca ‘Therese’ por Canarias ha obligado durante la mañana de este jueves a la cancelación de 11 vuelos y 4 desvíos, la mayoría con origen en el Aeropuerto de Tenerife Norte.
En concreto, según ha informado Aena, la meteorología adversa en el norte de Tenerife ha conllevado que se cancelaran siete vuelos que se dirigían a La Palma.
También se han cancelado otros tres vuelos con origen en Gran Canaria y un vuelo con origen Tenerife Sur, con destino al aeropuerto de La Palma.
En el aeropuerto Tenerife Norte se ha producido un desvío con destino El Hierro, que ha obligado al avión a retornar al mismo aeropuerto de origen.
Además de desviarse un vuelo procedente de Múnich con destino La Palma, desviándose a la isla de Fuerteventura. Otros dos vuelos que venían de Sevilla y Leeds, se han visto obligados a desviarse al aeropuerto de Fuerteventura, ante el empeoramiento de la meteorología de Lanzarote.
Durante la jornada de ayer miércoles, el fuerte viento que azotó Canarias hizo que se cancelaran hasta 36 vuelos y que se desviaran otros siete.
Suspendidas las actividades culturales programadas en Santa Cruz de Tenerife
La activación del Plan de Emergencias Municipal (PEMU) en Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia de la situación meteorológica adversa que afecta a la capital, ha provocado la suspensión de todos los actos y actividades previstos para los próximos días en espacios públicos y equipamientos municipales. La medida, adoptada por el Ayuntamiento por motivos de seguridad, afecta a la totalidad de la agenda cultural, festiva y de ocio inicialmente programada.
Entre las actividades suspendidas se encuentran, de forma resumida, las fiestas populares de El Suculum y El Tablero, el ciclo de conciertos de música sacra ‘Vox in Lumine’, las actividades infantiles y talleres de las bibliotecas municipales, la programación juvenil de Distrito Joven, las exposiciones y visitas culturales, así como las propuestas escénicas, musicales y cinematográficas en espacios como teatros, auditorios y centros culturales de la ciudad, según ha precisado el consistorio en una nota.
De este modo, queda sin efecto la programación que incluía, entre otros eventos, verbenas, actuaciones musicales y procesiones en los barrios; conciertos de música sacra en distintas parroquias; actividades de animación a la lectura y talleres formativos; sesiones de cine y artes escénicas; así como espectáculos teatrales, conciertos y propuestas familiares distribuidas por diferentes espacios culturales de la capital.
El Ayuntamiento de Santa Cruz ha informado, además, que la agenda cultural será reorganizada y reprogramada una vez finalice la situación de alerta y se restablezcan las condiciones de seguridad, comunicándose oportunamente las nuevas fechas de celebración de aquellas actividades que puedan ser recuperadas.