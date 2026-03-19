El tiempo en Canarias sufrirá un giro radical este jueves con la llegada de un frente atlántico que pondrá en jaque a gran parte del Archipiélago. Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las islas esperan una jornada marcada por lluvias fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento que, en puntos de cumbre, podrían superar con creces los 100 kilómetros por hora.
Vientos de más de 100 km/h y fenómenos costeros
El protagonista indiscutible de este jueves será el viento del suroeste. Según la previsión oficial, arreciará a fuerte a partir del mediodía, generando rachas localmente muy fuertes en medianías y cumbres. La preocupación se centra en las zonas de sotavento y áreas de cumbre, donde las ráfagas podrían superar los 90 e incluso 100 km/h de forma ocasional.
En el mar, la situación no será más favorable. Se esperan vientos de fuerza 5 a 6, evolucionando de noroeste a suroeste. Esto provocará fuerte marejada a mar gruesa, acompañada de un mar de fondo del noroeste con olas que oscilarán entre los 4 y 5 metros de altura.
Lluvias intensas y nieve en las cumbres
Las precipitaciones serán generalizadas, pero con especial incidencia en las islas de mayor relieve. En Tenerife y La Palma, la cota de nieve se situará en torno a los 1.900 metros, dejando estampas invernales en las cumbres centrales. Las lluvias serán persistentes en las medianías del oeste y podrían venir acompañadas de aparato eléctrico durante la tarde.
El tiempo en Canarias: previsión detallada por islas
- Tenerife: Predominio de cielos muy nubosos con lluvias persistentes en el oeste desde temprano. Por la tarde, las precipitaciones se extenderán al resto de la isla con posibilidad de ser localmente fuertes y tormentosas. Se esperan heladas débiles en el Teide.
- Gran Canaria: Los intervalos nubosos darán paso a cielos muy cubiertos en el sur y oeste. Las lluvias ganarán fuerza al final del día. El viento en las vertientes noroeste y sureste será especialmente agresivo, rozando los 90 km/h.
- La Palma: Tiempo muy inestable con lluvias desde primera hora, persistentes en medianías del oeste y en forma de nieve por encima de los 1.900 metros. Las rachas en cumbres podrían ser extremas.
- Lanzarote y Fuerteventura: Aunque el día comenzará con intervalos nubosos y lluvias débiles, el riesgo principal llegará por la tarde con vientos del suroeste muy fuertes.
- La Gomera y El Hierro: Jornada marcada por la nubosidad y lluvias que afectarán principalmente a las vertientes sur y oeste, remitiendo hacia el final de la tarde tras el paso de las tormentas.
Temperaturas estables pese al temporal
A pesar de la virulencia del viento y el agua, los termómetros no sufrirán grandes variaciones. Las capitales canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, mantendrán máximas de entre 21 y 22 grados, con mínimas de 16 grados. La nota discordante la pondrán las zonas altas y la isla de El Hierro, donde los valores mínimos en Valverde podrían caer hasta los 10 grados.
Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones en desplazamientos por carretera y asegurar elementos en balcones o azoteas que puedan ser desplazados por el viento huracanado.