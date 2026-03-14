El pastelero tinerfeño Alexis García estrena brunch gourmet los domingos

La pareja Alexis García y Marlene Hernández, del obrador 100×100 Alexis García, empezaron el pasado domingo una nueva etapa, denominada ‘Baker’s Table’, consistente en desayunos, no todos los domingos, en los que ofrecerán una propuesta dulce y salada en dos turnos por la mañana de ese día festivo, acompañados en esta ocasión del champagne Taittinger.
García, que fue proclamado Mejor Maestro Artesano Pastelero de España (MMAPE), transforma así su obrador, en la calle Antonio de Lara y Zárate, 3, en un espacio gourmet y de lujo donde el mejor género está presente en el primer alimento de la mañana para empezar bien el día.
La propuesta de Marlene y Alexis consiste en reunir alrededor de una mesa alargada, instalada en el mismo obrador, a ocho comensales dispuestos a disfrutar sin prejuicios. De entrada un generoso surtido de panes (de trigo duro, centeno, pasas, nueces, espelta, mantequilla, mini baguettes, focaccia) y un surtido dulce que incluye napolitanas, el kouign-amann (pan dulce hojaldrado originario de Bretaña) y croissant, entre otros.
Todo ellos acompañado de dos mantequillas, una elaborada con bacterias de queso azul y roquefort y la otra de remolacha. Las mermeladas fueron de mango, jengibre y vinagre y de albaricoque y tomillo. Para acompañar, una infusión fría de fresas con anís estrellado. Todo ello elaborado en el propio obrador.
Alexis reinterpreta el tatin de manzana, pero elaborado con tomates cherry, bien seleccionados, que elabora con aceite y limón y proporciona un momento salado muy rico.
Alexis García trae a su obrador, con retoques, su cruasán con salmón ahumado, que le colocó en quinta posición en la primera edición de este concurso en Madrid Fusión. El cruasán, elaborado con agua de mar, lo presenta con salmón ahumado de Ahumados Domínguez, marinado con nata y limón, acompañado de un toque de caviar, un praliné de sésamo y wasabi y rábano encurtido, un auténtico lujo para satisfacer los gustos más dispares.
Aquí la versión francesa del sándwich mixto, el croque monsieur, supera todas las expectativas. Es muy refinada, muy gourmet, la propuesta de Alexis y Marlene. Se elabora con pan de leche, paleta ibérica, queso francés Comté y trufa, y lleva pepinillos y mostaza.
De postre, para finalizar la experiencia ‘Baker’s table’, un tatin de manzana, con la variedad reineta, y una chantilly creme fraiche con vainilla cultivada en Los Silos. Se acompaña esta experiencia con champagne Taittinger, brut reserva, ideal para iniciar domingo en el centro de Santa Cruz.