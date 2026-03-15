El tiempo en Canarias: lunes de calima y cambios en las temperaturas

La estabilidad meteorológica en el Archipiélago presenta matices importantes para comenzar la semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la previsión de el tiempo en Canarias este lunes indica una jornada de contrastes, marcada por la presencia de intervalos nubosos que tenderán a ser más compactos en las vertientes este y sur a partir del mediodía.
En las zonas altas de las islas, los cielos se mantendrán mayoritariamente poco nubosos. Sin embargo, no se descarta la aparición de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en las vertientes norte y este de las islas con mayor relieve. Una de las novedades de la jornada será la presencia de calima ligera en altura, que podría enturbiar ligeramente los cielos en las cumbres.
Variaciones en los termómetros por islas
En lo que respecta a las temperaturas, los termómetros registrarán pocos cambios generales, salvo por un ligero ascenso de las máximas en zonas del nordeste y de las mínimas en las zonas de cumbre. Este comportamiento térmico mantendrá un ambiente agradable en la costa, mientras que el interior sentirá un alivio en el frescor matutino.
Los valores térmicos para este lunes oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 11 grados de mínima en la isla de El Hierro. Por su parte, en Gran Canaria se esperan máximas de 20 grados, mientras que en Lanzarote las mínimas no bajarán de los 14 grados, confirmando una jornada de temperaturas suaves en todo el territorio.
Régimen de vientos y nubosidad
El viento soplará de componente este con una intensidad de floja a moderada, aunque la tendencia es que disminuya a flojo a partir de las horas centrales del día. Esta configuración del viento favorecerá que la nubosidad presente en el norte y el este durante la mañana vaya remitiendo hacia la tarde, dejando paso a cielos más despejados en esas franjas.
En las altas cumbres, la situación será distinta, con vientos del suroeste que soplarán con intensidad moderada. En las vertientes sureste y noroeste de las islas, se podrán registrar rachas algo más intensas de forma puntual, aunque sin que se esperen fenómenos significativos que alteren la normalidad de la jornada.
Desde la Aemet se recuerda que esta situación de calima ligera y nubosidad variable es habitual en esta época del año, marcando una transición hacia un escenario meteorológico que habrá que seguir de cerca durante los próximos días.