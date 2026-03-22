El Veneno Crew nunca se fue: “Reflejamos la realidad que vemos en Canarias y ha cambiado para peor”

Más de dos décadas después de irrumpir en la escena del rap isleño desde las calles de San Cristóbal de La Laguna, El Veneno Crew vuelve con nuevo disco. El histórico grupo lagunero presenta “V”, un trabajo de 17 canciones que recupera su esencia combativa y sus letras sobre la realidad social de Canarias, que sus integrantes ven cada vez peor. “Nunca nos hemos ido del todo. Siempre hemos estado haciendo música. La ‘crew’ es una ‘crew’, no solo un grupo”, explica Fernikhan a DIARIO DE AVISOS.
La entrevista se desarrolla en el Camino Largo, uno de los puntos más reconocibles de Aguere. Llegan puntuales. Empiezan a hablar sin rodeos. Están Fernikhan, Javi El Negro, Stereoman, Jero y Javadub. Se nota que son colegas de toda la vida. Se ríen, se pisan alguna frase, hablan claro. Son los mismos pibes, con más años, pero con la misma forma de ver las cosas.
El Veneno Crew se juntó en 2003 y fue creciendo poco a poco, actuando donde podían hasta convertirse en uno de los referentes del rap en Canarias. El colectivo está compuesto por 13 integrantes: Guiyo, Pifo, Fernikhan, Paris, Samu, Yapsi Mata, Javi el Negro, Stereoman, Javadub, Jero, Dj Cisco y Dj Eightball.
Con el tiempo dejaron de actuar juntos al sentir que ya lo habían hecho todo en las Islas. “Dejamos de tocar porque sentimos que habíamos tocado techo aquí, en Canarias, pero nunca nos hemos disuelto”, recuerda Fernikhan.
Letras pegadas a la realidad
Sus canciones siempre han salido de lo que viven. De lo que pasa en su entorno. Por eso muchos siguen escuchando temas como Hijo del Sol y la Luna, Del Veneno pal Veneno o Veneno Crew 4 Life.
“Simplemente reflejamos en las canciones la realidad que vemos”, afirma Javadub. Y esa realidad, asegura, ha cambiado. “Ha cambiado mucho para peor”.
El grupo señala directamente al modelo turístico y a sus efectos en las Islas.
“Cada año hay que batir récord de turistas como objetivo por parte de los gobiernos, y eso ha llevado a una situación de desborde total”, añade Javadub. “Un turismo masivo y en muchas partes mal educado, o mal enseñado aquí al ofrecer esto como un destino barato donde se puede hacer cualquier cosa”.
“Hay momentos en los que tienes que ir esquivando gente”
Ese cambio también lo notan en su entorno más cercano. En las calles de La Laguna, donde empezaron y donde siguen quedando.
“Lo vemos al salir de casa. Hay momentos en los que tienes que ir esquivando gente o buscar calles menos transitadas”, explica Stereoman. “Cuando empezamos no pasaba”.
Para Jero, esa sensación es compartida por quienes viven en el casco de la Ciudad de Los Adelantados. “Nosotros lo contamos con la música, pero es el sentir de vecinos del centro”, señala. “A poco que te des una vuelta lo ves: es difícil compaginar el horario comercial con vivir ahí, hacer la compra, moverte o aparcar”. Y lo resume claro: “La ciudad no es un parque de atracciones”.
Vivir aquí
A esa presión se suma la vivienda, un problema que también forma parte de su día a día. “vemos como le suben el alquiler a familiares o a nosotros mismos”, cuenta Javadub.
Son situaciones que viven ellos y su entorno. Y de ahí salen muchas de sus letras. Sin adornos.
Concierto en ‘casa’
El regreso también se ha notado en la respuesta del público. El concierto con el que presentarán el disco será el viernes 27 de marzo en Aguere Cultural, en La Laguna, a las 21.00 horas, y ya ha colgado el cartel de entradas agotadas.
“Nos enfrentábamos con un poco de miedo a que la gente no respondiera, a no vender las entradas o a que el disco no gustara”, reconoce Fernikhan. “Y ver que se llena así es una satisfacción”.
Para Javi, ese respaldo lo es todo. “Que pasen los años y la gente te siga escuchando. Esa es la recompensa del músico”.
Había ganas de su vuelta. Se nota en la calle y se confirma con el lleno.
Un disco a su manera
“V” es un disco largo, poco habitual hoy. “Es un LP de verdad. Ya no se sacan discos de 17 canciones. Y las nuestras duran cuatro o cinco minutos”, explica Javadub.
El grupo ha trabajado también la parte audiovisual con Marcos Sanz, que ha dirigido los vídeos publicados. “Cada uno escribe sus letras, pero también nos juntamos. Para este disco y compusimos cosas en común”, cuenta Stereoman.
Trece vidas
Coordinar a 13 personas no es sencillo. “Al final es la pasión. Buscas el hueco”, dice Javadub. “Buscas tiempo y encuentras la manera”, añade Stereoman. Fernikhan lo ve así: “Es difícil coordinar a 13 personas. Puede que sea el último, nunca se sabe”.
Volver a casa
El objetivo ahora es seguir moviendo el disco y presentarlo en condiciones. “Queremos presentarlo bien aquí, en La Laguna”, explica Fernikhan.
Porque todo empezó en Aguere. Y, aunque haya pasado el tiempo, siguen siendo los mismos pibes que se juntaban a hacer música y a contar lo que veían en la calle.