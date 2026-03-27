Día crítico en Tenerife: de una alerta por enjambre en un instituto a un aviso por explosivos

El Consorcio de Bomberos de Tenerife ha vivido una intensa jornada de intervenciones en diversos puntos de la geografía insular.
El operativo más destacado tuvo lugar en el IES Mencey Acaymo, en el municipio de Güímar, donde los efectivos tuvieron que actuar de urgencia tras detectarse la presencia de un enjambre de abejas que comprometía la seguridad del centro educativo.
El aviso se recibió a través de la Central de Coordinación del 112 a las 8:10 horas. Los bomberos del parque de Güímar procedieron a introducir a los insectos en una caja cazaenjambres, manteniéndola en el lugar hasta las 20:15 horas.
Esta estrategia permitió que todas las abejas entraran en el dispositivo y que la retirada definitiva se realizara con el centro vacío, eliminando cualquier riesgo para el alumnado y el profesorado.
Alerta por posibles explosivos en Granadilla
Paralelamente, efectivos del parque de San Miguel de Abona se desplazaron a las 19:30 horas hasta Granadilla de Abona. Una llamada alertaba sobre la presencia de supuestos materiales explosivos y un fuerte olor a gas en una vivienda.
Tras inspeccionar el inmueble, los bomberos confirmaron que no existían gases inflamables ni personas en el interior. En este operativo colaboraron el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Policía Local.
La actividad en la zona sur también incluyó una limpieza de calzada en el Polígono Industrial de Güímar a las 17:12 horas tras un vertido de combustible, y la retirada de un letrero con riesgo de desprendimiento en un local de Candelaria, donde intervino la Policía Local.
Saneamientos tras el paso de la borrasca Therese
En la zona metropolitana, los bomberos del parque de Santa Cruz trabajaron a las 17:00 horas en Valleseco. El objetivo fue la retirada de un vehículo atrapado tras el desprendimiento de una ladera provocado por la reciente borrasca.
Los efectivos aseguraron el terreno y retiraron piedras y escombros para restablecer la accesibilidad en la vía pública en colaboración con los servicios municipales.
Por su parte, en La Laguna, el parque local realizó tareas de saneamiento en una fachada de la calle Obispo Rey Redondo. Tras una intervención previa la madrugada anterior, los técnicos municipales solicitaron una segunda actuación para retirar cascotes y balizar la zona, evitando posibles accidentes peatonales.
Incendios en vehículos y contenedores
El fuego también requirió la presencia de los bomberos en el norte de la Isla. En el Puerto de la Cruz, efectivos de La Orotava sofocaron el incendio de un contenedor en la calle Valois a mediodía.
Horas antes, a las 10:20, el parque de Güímar extinguió las llamas que calcinaron un vehículo en Arafo, contando con el apoyo de la Policía Local para la gestión del tráfico y la seguridad en la zona.