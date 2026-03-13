El satélite europeo EUMESAT capta la nube de calima cubriendo Canarias: así avanzará este viernes

La calima vuelve a cubrir Canarias y queda registrada desde el espacio. Las últimas imágenes del satélite europeo EUMETSAT muestran con claridad cómo una intrusión de polvo sahariano ha ido extendiéndose sobre el Archipiélago durante la mañana de este viernes, 13 de marzo de 2026, en un episodio que coincide con avisos meteorológicos por viento y fenómenos costeros activos en varias islas.
El fenómeno fue destacado en redes sociales por la cuenta especializada Observador Canario (@observadorCAN), que compartió una animación satelital donde se aprecia el avance de la nube de polvo desde el continente africano hacia Canarias.
Las imágenes captadas por EUMETSAT permiten observar cómo la calima cubre progresivamente el Archipiélago, reduciendo la visibilidad y generando ese característico tono marrón en el cielo.
Según explica la publicación, la intrusión de polvo sahariano comenzó a notarse desde primeras horas del día y continuará durante este sábado, aunque la tendencia es que se debilite a partir de mediados de la próxima semana.
Avisos meteorológicos activos este viernes en Canarias
El episodio de calima coincide además con una situación meteorológica marcada por el viento y el estado del mar. Para este viernes 13 de marzo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos activos por viento en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
También permanecen los avisos por fenómenos costeros en esas mismas islas y en Gran Canaria.
La previsión meteorológica apunta a probables rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente en vertientes orientadas al sur y al oeste de las islas. En paralelo, el cielo se presentará poco nuboso o despejado en la mayoría del Archipiélago, con intervalos nubosos en el norte y nordeste de las islas montañosas.
Más polvo sahariano en Lanzarote y Fuerteventura
La calima será más notable en zonas altas de Lanzarote y Fuerteventura, así como en cumbres y vertientes sur de las islas montañosas.
Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios o registrarán un ligero ascenso, mientras que las máximas subirán de forma moderada, especialmente en zonas del suroeste.
El viento soplará moderado del noreste en costas, con intervalos fuertes de componente este en medianías y cumbres. A lo largo de la jornada, el viento tenderá a intensificarse en zonas bajas, mientras que en áreas altas irá girando hacia el noreste.
Las imágenes satelitales compartidas este viernes reflejan con claridad un fenómeno que muchos canarios ya han notado al mirar al cielo: la calima vuelve a hacerse visible sobre el Archipiélago.