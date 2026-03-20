Expropiarán más de 10.000 m2 de terrenos en Tíncer para viviendas públicas

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado inicialmente el proyecto de reparcelación y el de expropiación de terrenos ubicados en Tíncer, concretamente en los márgenes de la avenida Andrés Orozco Maffiote, con el objetivo de incrementar la superficie de suelo municipal destinada a viviendas de protección pública. El anuncio fue publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
La concejala del área, Zaida González, explicó que “esta unidad de actuación corresponde a una iniciativa privada, promovida por la Junta de Compensación formada por los propietarios que representan más del 80% y, entre los cuales, se encuentra el propio Ayuntamiento. El proyecto de urbanización también fue aprobado recientemente”.
Añadió que los terrenos de los propietarios que no se han incorporado, y que rondan el medio centenar, serán expropiados por la citada Junta, de acuerdo con lo que establece la Ley del Suelo. Con la gestión y la urbanización de esta actuación, se desarrollarán unos 10.000 m2 de suelo para viviendas y más de 7.000 para espacios libres públicos y dotaciones, además de los viarios.
La Junta de Compensación deberá depositar 296.620 euros para el pago a los propietarios afectados. El Ayuntamiento, al formar parte del órgano, además de la parcela residencial por cesión gratuita, será propietario de otra adicional por participar en el desarrollo del ámbito, lo que incrementará el suelo municipal para viviendas.