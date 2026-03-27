Santa Cruz de Tenerife aprueba los festivos locales de 2027 tras ajustar el calendario del Carnaval

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado la modificación de la determinación de las fiestas locales para el año 2027, estableciendo como días festivos en el municipio el Martes de Carnaval, que se celebrará el 23 de febrero, y el 3 de mayo, Día de la Cruz. La propuesta salió adelante con el respaldo de la mayoría de los grupos políticos, registrándose la abstención del Grupo Municipal Socialista.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, señaló que “con esta decisión garantizamos que el Carnaval de 2027 se desarrolle con todas las garantías organizativas y en las mejores condiciones posibles. Hablamos de una de las principales señas de identidad de nuestra ciudad, que requiere una planificación rigurosa y tiempos adecuados para su producción. Este ajuste nos permite compatibilizar la logística con la calidad que merece esta fiesta y con la importancia que tiene para Santa Cruz desde el punto de vista cultural, social y económico”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, explicó que “el cambio de fechas responde a una necesidad técnica real, ya que no era viable asumir el montaje del escenario en el tiempo disponible tras la finalización del PIT en el Recinto Ferial. Hemos optado por una solución responsable que no solo garantiza el desarrollo del Carnaval, sino que también facilita el trabajo de los grupos, proveedores y profesionales que hacen posible la fiesta. Con este nuevo calendario aseguramos una organización más eficiente y una mejor experiencia tanto para los participantes como para la ciudadanía.”
El Ayuntamiento informó que el Carnaval de 2027 experimentará un ajuste excepcional en su calendario, retrasando su inicio dos semanas respecto a las fechas habituales. Esta decisión viene motivada por la imposibilidad técnica de montar el escenario del Carnaval en el Recinto Ferial de Tenerife en el plazo disponible, ya que este espacio permanecerá ocupado por el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT) hasta el 6 de enero.
De mantenerse el calendario tradicional, la Gala Inaugural tendría lugar el 8 de enero, apenas dos días después del Día de Reyes, lo que imposibilitaría el correcto desarrollo de los trabajos de montaje. Con este ajuste, la Gala Inaugural del Carnaval se celebrará finalmente el 22 de enero de 2027, mientras que el Carnaval en la calle tendrá lugar del 19 al 28 de febrero, concentrando los actos principales en un periodo más adecuado desde el punto de vista organizativo.
El cambio no responde únicamente a cuestiones logísticas, sino también a la voluntad de facilitar la planificación y el trabajo de los grupos del Carnaval, proveedores y profesionales vinculados a la fiesta, garantizando así el correcto desarrollo de uno de los principales eventos culturales y sociales de la ciudad.
Garantía organizativa para una de las grandes fiestas de la ciudad
Desde el Consistorio se subraya que esta modificación permite asegurar la calidad organizativa del Carnaval, optimizando los tiempos de producción y garantizando las condiciones necesarias para el desarrollo de todos los actos previstos.
Con esta decisión, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la adecuada planificación de las fiestas del municipio, compatibilizando las necesidades logísticas con la relevancia cultural, social y económica del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.