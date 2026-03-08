El fútbol femenino se triplica en Tenerife en apenas tres años

El fútbol femenino en la provincia de Santa Cruz de Tenerife vive uno de los momentos de mayor crecimiento de su historia. Según datos ofrecidos por la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT), actualmente se superan las 2.000 licencias femeninas entre fútbol y fútbol sala, una cifra que refleja el auge de la participación femenina en el deporte rey. El dato cobra mayor relevancia si se compara con la situación que se vivía hace apenas tres años. En 2022, apenas existían 600 licencias femeninas de base, por lo que el número de jugadoras se ha triplicado en este periodo. ¿A qué se debe incremento? Sin duda alguna al aumento en la profesionalización, visibilidad e inversión que se ha realizado en los últimos años.
A nivel internacional la FIFA está trabajando arduamente en todo el mundo para ayudar a alcanzar el objetivo de 60 millones de jugadoras para 2027. Este ambicioso objetivo se sustenta en 13 programas de desarrollo del fútbol femenino, y las 211 federaciones miembro de la FIFA pueden solicitar el apoyo del organismo rector del fútbol mundial. Mientras, a nivel nacional se ha creado la LigaF, la primera división española del fútbol femenino.
A nivel local, este crecimiento está estrechamente ligado al impulso del Programa Talento Femenino, el primer plan estratégico diseñado por la FIFT para potenciar el fútbol femenino desde la base.
El presidente de la federación, Alejandro Morales Mansito, destaca la transformación que ha experimentado el panorama del fútbol femenino en las islas. “El fútbol femenino de la FIFT es una realidad actualmente gracias al Programa Talento Femenino que comenzamos en la temporada 22/23. La federación tenía como obligación dar las mismas oportunidades, y estamos consiguiendo que cada vez sean más las niñas que se inician en el fútbol desde edades muy tempranas”, señala.
Morales subraya que el crecimiento no solo se refleja en el número de jugadoras, sino también en la presencia de mujeres en otras áreas del deporte: “Ya no sólo hablamos de jugadoras, sino que ya es habitual poder contar con árbitras, entrenadoras y directivas, lo que nos orgullece saber que el trabajo y esfuerzo diario está teniendo estos grandes resultados”.
Uno de los pilares de este desarrollo ha sido la creación de un Departamento Femenino dentro de la federación, que ha permitido trabajar de forma específica para impulsar el fútbol y el fútbol sala femenino.
Como resultado, se han puesto en marcha nuevas competiciones formativas solo femeninas, algo inexistente hace pocos años. Entre ellas destaca la Liga Junior FutFem, destinada a jugadoras en edad cadete y juvenil, que también permite la participación de infantiles. Esta temporada 25/26 cuenta con 29 equipos, cuando en su primera edición participaron solo diez.
Además, también se creó la Liga Sub-14 FutFem en La Palma o la Liga Alevín FutFem en Tenerife, ampliando el abanico competitivo para las futbolistas más jóvenes. Este crecimiento ha permitido que cada vez más clubes incorporen equipos femeninos exclusivos en categorías base, desde benjamín hasta infantil, una realidad que hace pocos años parecía impensable en muchos clubes.
En todos los ámbitos
El desarrollo del fútbol femenino también se refleja en la creciente presencia de mujeres en otras parcelas del deporte. Actualmente, la federación cuenta con alrededor de 80 entrenadoras tituladas, mientras que el Comité Técnico de Árbitros de Tenerife (CITAF) suma unas 50 árbitras en activo. Además, la provincia mantiene presencia en todas las categorías nacionales del fútbol femenino, desde la Liga F hasta Primera, Segunda y Tercera RFEF, una situación poco habitual entre federaciones territoriales.
La apuesta por el fútbol femenino también se refleja en el ámbito económico. La federación ha equiparado los premios de sus competiciones de copa: tanto la Copa María José Pérez (femenina) como la Copa Heliodoro Rodríguez López (masculina) reparten 21.600 euros.
Otras medidas económicas específicas para seguir fomentando el desarrollo del fútbol femenino son la bonificación del 100 % del arbitraje en la Liga Junior FutFem y la cobertura total de los gastos de licencia y mutualidad para equipos exclusivamente femeninos de base (benjamín, alevín e infantil).
Además, el Programa Talento Femenino desarrolla actividades formativas y de tecnificación durante todo el año, incluyendo entrenamientos con jugadoras federadas en varias islas y campus estivales.
Selecciones
El crecimiento del fútbol femenino canario también se percibe en el ámbito competitivo. Las selecciones canarias participan de forma cada vez más habitual en los Campeonatos de España de distintas categorías.
A ello se suma la creciente visibilidad del fútbol femenino en el archipiélago. En 2024, Tenerife acogió por primera vez un partido de la Selección española femenina, que reunió a más de 17.500 personas en el Heliodoro Rodríguez López.
Un crecimiento que seguirá consolidándose en los próximos años
El presidente de la federación considera que este crecimiento es solo el principio de un proceso que seguirá consolidándose en los próximos años: “Esto solo acaba de comenzar. El fútbol femenino tiene un auge muy grande y seguiremos trabajando para conseguir que tengamos categorías femeninas en toda la base”.