Las tensiones entre ediles de Vox crean inestabilidad en el gobierno de Arona

En Arona, el ruido político -constante desde el inicio del mandato- vuelve a agitar el avispero de un gobierno municipal que opera desde hace más de un año, en la práctica, sin mayoría. La estabilida del tripartito municipal de Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Vox pende de un equilibrio que siempre ha dado muestras de fragilidad.
El último episodio tiene como protagonista a la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Arona, Melania Santos, y las presuntas advertencias sobre un eventual apoyo a una moción de censura. Un escenario que vuelve a poner de manifiesto la desconfianza entre concejales, relaciones políticas deterioradas y una aritmética plenaria que complica la gobernabilidad del municipio.
El pleno municipal de Arona está compuesto por 25 concejales, distribuidos entre PSOE (8), Partido Popular (5), Coalición Canaria (5), Más por Arona (4), Vox (2) y Nueva Canarias (1). La mayoría absoluta se sitúa en 13 ediles, una cifra que obliga en cualquier fórmula de gobierno a mantener un equilibrio constante entre las distintas fuerzas políticas.
En este contexto, el papel de Vox resulta determinante tras la expulsión de Más Por Arona del grupo de gobierno. Sus dos ediles se incorporaron al ejecutivo municipal en enero de 2025.
Uno de los elementos que más inquietud genera dentro del actual escenario político es la supuesta fractura interna entre los dos concejales de Vox en el municipio. Según diversas fuentes municipales, la relación entre ambos atraviesa un momento de fuerte distanciamiento. “Naim y Melania no se hablan desde hace meses”, aseguran.
En los últimos días han circulado versiones que apuntaban a que Santos habría “amenazado a la alcaldesa con promover una moción de censura en favor del PSOE”. Sin embargo, desde las filas socialistas rechazan de “forma tajante esa posibilidad”. “Es totalmente falso. No se lo hemos propuesto ni al revés”, señalan fuentes internas, que además sostienen que la información difundida responde a “intereses personales”.
Desde la Ejecutiva de Vox aseguran a este periódico que “lo que se dijo (o no) pertenece al ámbito privado y en ningún caso refleja una posición política oficial del partido”.
La fragilidad del tablero político local no es nueva. Desde el inicio del mandato, la posibilidad de una moción de censura ha sobrevolado periódicamente el Ayuntamiento, en ocasiones al calor de movimientos políticos en el ámbito insular y tras la pérdida de alcaldías y poder del PSOE en la comarca sureña. Sin embargo, las propias dinámicas internas de Arona dificultan cualquier alternativa política, al menos, hasta las elecciones de 2027. “No va a pasar nada”, sostienen distintas fuentes municipales consultadas.
La alcaldesa Fátima Lemes (PP) señaló a DIARIO DE AVISOS que “no presta importancia a los rumores que han vuelto a circular en torno a una posible censura”. Según explicó, este tipo de especulaciones “forman parte del clima político que ha acompañado al mandato prácticamente desde sus primeros meses”.
En este sentido, considera que este movimiento, a su juicio, no supondría una decisión “inteligente” a apenas un año de las próximas elecciones, aunque reconoce que cualquier formación “está en su derecho de impulsar las iniciativas que considere oportunas”. Para sentenciar a continuación: “A día de hoy, no corre riesgo el pacto por parte de quienes estamos trabajando y no tenemos ningún aviso ni comunicación al respecto”.
Las actuales dificultades para construir mayorías también están marcadas por una historia reciente de enfrentamientos políticos en el municipio.
Distanciamiento de las izquierdas
La relación entre el PSOE y Más por Arona, las dos fuerzas de izquierda predominantes en el municipio (a las que hay que sumar Nueva Canarias), es también inexistente. El origen del conflicto se remonta a años de tensiones internas en el seno de la formación socialista y que culminaron con la expulsión del PSOE de José Julián Mena (recurrida y ganada en los tribunales) y Luis García en 2020 tras un expediente disciplinario.
El exconcejal de Urbanismo impulsó la creación de Más por Arona, formación con la que buscó un nuevo proyecto. Aquella fractura provocó una división dentro del socialismo local, lo que desecandenó en la salida de varios ediles del PSOE, en apoyo a la posición de García y como réplica a la línea Menista.
“De aquellos barros vienen estos lodos”, resumen fuentes municipales, que consideran que aquel enfrentamiento explica en gran medida la dificultad actual para recomponer puentes entre ambos espacios políticos.