Mucho cuidado al hacer la maleta: lo que ya no podrás ver (ni llevarte) de las habitaciones de los hoteles en 2030

El panorama en las habitaciones de los hoteles está a punto de sufrir una transformación radical que afectará directamente a tu forma de viajar. Ese gesto tan extendido de meter en el neceser las pequeñas botellitas de gel, champú o crema hidratante antes de dejar el alojamiento tiene los días contados. La Unión Europea ha activado la cuenta atrás para eliminar los envases de un solo uso, marcando el fin de una era en el sector turístico.
Bajo el marco del Reglamento (UE) 2025/40, Bruselas ha establecido una hoja de ruta estricta para reducir los residuos plásticos. Aunque la norma ya es una realidad administrativa, el cambio más impactante para el viajero llegará el 1 de enero de 2030, cuando las habitaciones de los hoteles de toda España y el resto de la UE tengan prohibido ofrecer productos de aseo en formatos monodosis.
Adiós a las botellitas: llega el reinado del dispensador
La medida busca atacar de raíz la generación de basura plástica. Actualmente, millones de pequeños frascos terminan en el vertedero cada año tras un solo uso. Con la nueva normativa, las habitaciones de los hoteles deberán sustituir estos envases por dispensadores fijos y rellenables.
Esta transición, que ya se percibe en algunas grandes cadenas internacionales, pasará de ser una opción de sostenibilidad a una obligación legal. Además de los productos de baño, la norma también pone el foco en otros “kits” de cortesía, como los cepillos de dientes desechables o los sets de afeitado envueltos en plástico, que deberán buscar alternativas biodegradables o desaparecer del catálogo de cortesía.
El plástico de las maletas también desaparece
Pero el aviso de “mucho cuidado al hacer la maleta” no solo se refiere a lo que sacas del hotel, sino a cómo proteges tu equipaje. La UE ha confirmado que los plásticos para envolver maletas en los aeropuertos estarán prohibidos de forma total a partir de 2030.
A partir de esa fecha, si quieres proteger tu maleta de golpes o aperturas no deseadas, tendrás que recurrir a:
- Fundas de tela elástica reutilizables (la opción más recomendada).
- Correas de seguridad reforzadas.
- Candados TSA (obligatorios para ciertos destinos y más sostenibles).
Calendario de la revolución verde (2026-2040)
Para que no te pille por sorpresa, es fundamental entender que el cambio en las habitaciones de los hoteles es parte de un plan mucho más ambicioso:
- Agosto de 2026: Aplicación progresiva de la norma en todos los estados miembros.
- 2027: Inicio de la retirada del plástico de embalaje en aeropuertos.
- 2029: El 90% de las bebidas (latas y botellas) deberán recogerse de forma separada en los establecimientos turísticos.
- 2030: Prohibición total de monodosis y plásticos de equipaje.
- 2040: Objetivo final de reducción del 15% de todos los residuos de envases respecto a 2018.
¿Qué puedes seguir llevando en tu maleta?
Es importante recalcar que la prohibición afecta a lo que el hotel ofrece como servicio. Tú, como viajero, podrás seguir comprando tus botes de viaje en el supermercado o perfumería para uso personal. La UE no prohíbe que el ciudadano posea estos kits, sino que los alojamientos turísticos los distribuyan masivamente debido al enorme impacto ambiental que generan.
Como bien recordó la Comisión Europea al presentar este plan, si no se frena el ritmo actual, en 2050 habrá más trozos de plástico que peces en nuestros mares. El cambio en las habitaciones de los hoteles es, por tanto, un paso inevitable hacia un turismo que deje huella en el viajero, pero no en el planeta.