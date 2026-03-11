sucesos

Hallan restos óseos en una zona de difícil acceso en Santa Cruz de Tenerife

No se descarta la hipótesis de que puedan tratarse de restos arqueológicos
Agentes de la Policía Nacional investigan desde la mañana de este miércoles el hallazgo de restos óseos en una zona de difícil acceso en el núcleo de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife.

Hasta el lugar se desplazaron agentes del Grupo de Homicidios, así como de la Brigada de Policía Científica, junto a efectivos de los Bomberos, según informan a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

A la espera del análisis e posible identificación de estos restos óseos en dependencias del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, no se descarta la hipótesis de puedan tratarse de restos arqueológicos.

