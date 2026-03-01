sucesos

Bomberos de Tenerife intervienen de urgencia en un incendio declarado en el Polígono de Güímar

Los efectivos ya han logrado controlar las llamas, que amenazaban con propagarse a otras naves colindantes
Las llamas amenazaban con propagarse a otras naves colindantes. / Bomberos de Tenerife
Bomberos de Tenerife con base en Güímar, Santa Cruz y La Laguna, así como voluntarios de Güímar y La Laguna, intervinieron en un incendio originado hoy domingo en una nave en el Polígono Industrial de Güímar dedicada a la instalación de agua.

En el aviso, recibido sobre las 7:00 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Bomberos de Tenerife en el 112, se alertaba de la posible propagación a otras naves, un dato que fue confirmado al llegar los efectivos.

En estos momentos, los bomberos han llegado controlar las llamas y continúan trabajando para su completa extinción.

