Día ‘movido’ para Bomberos de Tenerife: del incendio en una vivienda en Garachico a los accidentes en la TF-1 y El Sauzal

Los bomberos de Tenerife intervinieron durante las últimas horas en varios servicios relacionados con incendios, accidentes de tráfico y saneamientos de fachadas en distintos municipios de la isla.
La actuación más destacada se produjo de madrugada en Garachico, donde los bomberos de Tenerife con base en Icod de Los Vinos extinguieron un incendio declarado en una vivienda.
El aviso llegó sobre la 01:00 horas a través de la Central de Coordinación de Bomberos en el 112, que alertó de un incendio en una casa terrera en Garachico. Según la información inicial, el fuego afectaba a una habitación y en el interior se encontraban tres personas.
Cuando los efectivos llegaron al lugar comprobaron que los ocupantes ya estaban en el exterior y fuera de peligro. Las llamas se concentraban en una habitación de la primera planta, donde ardían mobiliario y varios enseres.
Los bomberos de Tenerife procedieron a la rápida extinción del incendio y evitaron que el fuego se propagara al resto de la vivienda. Tras apagar las llamas, realizaron labores de ventilación para eliminar el humo acumulado en el interior.
En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), aunque no se registraron heridos.
Accidente de tráfico en la TF-1 en San Miguel
Por otro lado, los bomberos de Tenerife intervinieron en San Miguel de Abona tras el vuelco de un vehículo en la TF-1, a la altura de la rotonda de acceso a Aldea Blanca.
El servicio requirió la presencia de efectivos del Consorcio con base en el municipio. Hasta el lugar también se desplazaron Guardia Civil, SUC y personal de mantenimiento y limpieza de carreteras para retirar los restos del siniestro.
Vehículo volcado en El Sauzal
Horas antes, sobre las 20:50, bomberos del parque de La Orotava fueron activados por la Policía Local tras producirse un accidente de tráfico en la carretera de La Breña, en el municipio de El Sauzal.
Al llegar comprobaron que el coche había volcado en una huerta situada junto a la vía. Los ocupantes ya se encontraban fuera del vehículo, por lo que los efectivos realizaron una primera valoración sanitaria hasta la llegada de la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario.
Posteriormente, los bomberos desconectaron la batería del vehículo como medida de seguridad y entregaron a los propietarios los efectos personales que permanecían en el interior.
Saneamiento de fachada en La Laguna
En La Laguna, efectivos con base en el municipio actuaron durante la tarde en La Cuesta para realizar el saneamiento de la fachada de una vivienda.
La intervención fue solicitada por la Policía Local. Una vez en el lugar, y junto a agentes y técnicos municipales, los bomberos retiraron parte de la fachada y del techo interior que había colapsado dentro del inmueble.
Retirada de un canalón en Santa Cruz
Por su parte, bomberos del parque de Santa Cruz fueron activados sobre las 11:50 horas para retirar un canalón de agua que colgaba a unos 10 metros de altura y corría riesgo de caer a la vía pública.
Los efectivos aseguraron la zona y realizaron el saneamiento de la fachada para eliminar el peligro. En el operativo también participaron agentes de la Policía Local.
Incendio en un supermercado de Santa Cruz
Además, durante la mañana del mismo día, sobre las 9:00 horas, los bomberos actuaron en un incendio en un supermercado de la calle Simón Bolívar, en Santa Cruz de Tenerife.
Tras inspeccionar el local comprobaron que el origen del fuego estaba en una nevera del establecimiento. Los efectivos sofocaron rápidamente las llamas y realizaron una ventilación forzada para evacuar el humo acumulado debido a las grandes dimensiones del supermercado.