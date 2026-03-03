Noche de incidencias en Canarias por el temporal: más de 30 intervenciones por desprendimientos y cortes eléctricos

La entrada del “potaje meteorológico” ya empieza a dejar sus primeras cicatrices en la geografía insular. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias ha vivido una noche de actividad frenética, registrando más de 30 incidentes de gravedad relacionados directamente con el temporal de viento y mar que azota el Archipiélago.
Desde las 20:00 horas del lunes hasta las 08:00 horas de este martes, los servicios de emergencia no han dado abasto. La mayoría de las llamadas han alertado sobre desprendimientos de rocas en vías secundarias y episodios críticos en el tendido eléctrico, que han dejado a varios núcleos poblacionales con cortes intermitentes de suministro.
Tenerife, la isla más castigada
El reparto de los daños por provincias muestra una clara incidencia en el occidente canario. De los incidentes reportados, 22 se han localizado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con una especial concentración en la isla tinerfeña, donde la orografía y las rachas de viento han facilitado la caída de escombros en las carreteras.
Por su parte, la provincia de Las Palmas ha sumado 12 intervenciones, principalmente centradas en incidencias menores de mobiliario urbano y cables eléctricos afectados por la fuerza del viento.
Alertas vigentes: el riesgo no ha terminado
El Gobierno de Canarias mantiene activada la alerta por fenómenos costeros, una situación que se agrava con el aviso amarillo por vientos emitido por la AEMET. La combinación de ambos factores está complicando la operatividad en los puertos y la seguridad en las vías de costa.
Además, la prealerta por nieve continúa vigente en las cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Se pide a la población extremar las precauciones, evitar los desplazamientos innecesarios por carretera durante la noche y alejarse de las zonas de acantilados donde el fuerte oleaje sigue siendo una amenaza real.