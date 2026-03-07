La actividad sísmica de Canarias se concentra en Tenerife una semana más con más de 300 terremotos

El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) ha informado de que la actividad sísmica en Canarias durante la última semana se ha concentrado principalmente en Tenerife, donde se han registrado varios terremotos de baja magnitud dentro del archipiélago.
Según el parte volcánico semanal GUAYOTA, correspondiente al periodo entre el 27 de febrero y el 6 de marzo de 2026, la Red Sísmica Canaria ha detectado 337 terremotos de baja magnitud en las Islas. El mayor de ellos alcanzó una magnitud de 2,4 y estuvo relacionado con un seísmo ocurrido el 2 de marzo, localizado entre Tenerife y Gran Canaria.
La energía sísmica total liberada durante la semana en el archipiélago se estima en 0,08 gigajulios, una cifra que se mantiene dentro de los parámetros habituales para la actividad tectónica de la región.
Tenerife concentra parte de los terremotos detectados
De acuerdo con el informe, los terremotos se han localizado principalmente en Tenerife, así como en Gran Canaria, El Hierro y La Palma. En esta última isla continúa registrándose sismicidad de baja magnitud, aunque en niveles inferiores a los observados durante la erupción volcánica de 2021.
El documento también señala que Canarias presenta una actividad tectónica moderada, por lo que algunos de los seísmos detectados están relacionados con fallas sísmicas activas, como la que se sitúa entre Tenerife y Gran Canaria.
Nivel de alerta volcánica en Canarias
El semáforo volcánico se mantiene en nivel verde en Tenerife, El Hierro, Lanzarote y Gran Canaria, lo que significa que no existe riesgo volcánico inmediato y que residentes y visitantes pueden desarrollar sus actividades con normalidad.
En el caso de La Palma, el semáforo volcánico continúa en nivel amarillo, ya que, más de tres años después de finalizar la erupción, los parámetros geofísicos y geoquímicos todavía no han regresado completamente a valores previos.
Por ello, las autoridades recomiendan que la población permanezca atenta a las comunicaciones oficiales de protección civil.
Emisión de gases volcánicos
En relación con la deformación del terreno, el informe indica que no se han detectado variaciones relevantes en ninguna isla durante la última semana.
Sin embargo, en lo relativo a la emisión de gases, y excluyendo las zonas de La Bombilla y Puerto Naos, se siguen registrando emisiones anómalas de dióxido de carbono (CO₂).
Los valores más elevados de emisión difusa de gases volcánicos continúan observándose en Tenerife, donde los investigadores detectan desde 2016 un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal. Según los científicos, este fenómeno forma parte del comportamiento normal de los sistemas volcánicos a corto y medio plazo.
El informe forma parte del proyecto CANvolcano, financiado por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, y ofrece seguimiento científico semanal de la actividad sísmica y volcánica en el archipiélago.