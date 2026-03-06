Santa Cruz destapa un “engaño” de casi un millón de euros de la empresa de Parques y Jardines

La actual adjudicataria del servicio de mantenimiento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Santa Cruz, la UTE Acciona y Fomento, se enfrenta a una sanción por “falta grave o muy grave” por parte del Ayuntamiento capitalino, quien ha abierto expediente sancionador a la empresa por entregar documentación que “no se ajusta a la realidad” y que se traduce en “un desvío de casi un millón de euros con respecto a la antigüedad de los trabajadores”. Esta situación ha provocado un desfase en el presupuesto destinado este año para licitar e nuevo contrato, que asciende a 34 millones de euros para tres años.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explicó ayer que “ya se ha dado la instrucción para iniciar el proceso sancionador, pues en los pliegos entregados por la empresa se han detectado irregularidades en los datos aportados referentes a la antigüedad de los trabajadores, que han sido tipificados como grave y otros como muy grave”.
Tarife añadió que “el descontento del Ayuntamiento y del comité de empresa ante esta situación es evidente, pues en cinco años que llevo al frente del área nunca me había pasado nada similar. Ahora, el siguiente paso será que los técnicos analicen el resto de información aportada y, a partir de ahí, no se descartar cualquier otro escenario a emprender”, incluida la vía judicial.
Esta situación ha llevado al primer teniente de alcalde y responsable del área a firmar ayer el decreto mediante el cual se suspende y deja sin efecto el actual procedimiento de adjudicación del nuevo contrato del servicio de parques y jardines, uno de los anuncios estrella de este mandato, hasta que se realicen las correcciones oportunas en el cálculo del presupuesto de licitación y modificación de los pliegos.
El anuncio de licitación se publicó hace días en la Plataforma de Contratación del Estado, pero ayer se decretó la suspensión del mismo tras el error detectado en los pliegos de la empresa, a la cual se le había concedido una prórroga hasta la nueva adjudicación. La previsión era tener el nuevo contrato en octubre, pero ahora se retrasará hasta principios de 2027.
De momento, avanzó Tarife, “la adjudicataria continuará prestando el servicio de mantenimiento hasta que el Consistorio realice el estudio económico para la futura licitación”.