José Eduardo Méndez, de becario en la ULL a referente mundial de la astrofísica con el Premio Princesa de Girona 2026

La Universidad de La Laguna y el Instituto de Astrofísica de Canarias celebran el reconocimiento otorgado a José Eduardo Méndez Delgado, joven astrofísico mexicano que ha sido distinguido con el Premio Princesa de Girona Internacional en Investigación 2026. El galardón, anunciado este jueves en Alcalá de Henares en un acto presidido por S.M. el Rey, reconoce trayectorias científicas sobresalientes entre investigadores iberoamericanos de hasta 35 años. La ceremonia de entrega de este prestigioso galardón tendrá lugar el próximo 14 de julio en el Liceu de Barcelona y será presidida por la Familia Real, consolidando al joven investigador como una de las figuras más prometedoras de la ciencia actual.
Originario de Morelia (México), Méndez Delgado se vinculó a las instituciones académicas canarias tras obtener una beca de la Fundación Carolina para cursar el Máster en Astrofísica en la Universidad de La Laguna. Posteriormente, obtuvo una de las plazas de Astrofísico Residente del IAC, donde desarrolló su tesis doctoral con mención cum laude bajo la dirección de los doctores César Esteban y Jorge García Rojas. Durante esta etapa, se especializó en el estudio de la estructura física y composición química de nebulosas ionizadas, utilizando observaciones obtenidas con infraestructuras como el Very Large Telescope, el Gran Telescopio Canarias y el Telescopio Espacial Hubble.
Jorge García Rojas, su co-director de tesis indica: “A los pocos meses de comenzar su tesis, ya teníamos bastante claro que le esperaba un futuro brillante, ya que pasó muy rápido de hacer preguntas a tener absoluto control sobre su trabajo de tesis, aportando ideas brillantes y abriendo caminos previamente inexplorados en el campo”.
Sus investigaciones en la Nebulosa de Orión han revelado datos inéditos sobre los procesos de formación y destrucción de polvo cósmico, hallando incluso indicios indirectos de formación planetaria en su núcleo. Entre sus logros destaca la creación del proyecto internacional DESIRED (DEep Spectra of Ionized REgions Database), una base de datos sin precedentes que permite analizar estadísticamente la física de las líneas de emisión más débiles del espectro nebular. Este enfoque innovador ha permitido abordar el histórico problema de la discrepancia de abundancia en regiones HII, vigente desde hace más de 80 años, con resultados publicados en revistas de alto impacto como Nature y Nature Astronomy.
Tras realizar un posdoctorado en el Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania —donde recibió el Premio Ernst Patzer 2024—, Méndez Delgado regresó a su país natal como investigador de tiempo completo en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Actualmente, lidera el grupo de estudios nebulares dentro del Local Volume Mapper del SDSS-V y forma parte del comité científico encargado de diseñar la estrategia hacia el proyecto SDSS-VI. Esta distinción internacional no solo premia su brillante carrera individual, sino que subraya el éxito de la larga y fructífera colaboración científica entre España y México en el campo del estudio de la composición química del gas interestelar.
“Eduardo continúa colaborando muy estrechamente con su grupo de investigación original del Instituto de Astrofísica de Canarias y la Univerisdad de La Laguna y es, sin lugar a dudas, el investigador más prometedor formado a partir de una larga y fructífera colaboración entre España y México en el campo del estudio de la composición química del gas interestelar”, apunta César Esteban, co-director de su tesis doctoral.