sucesos

Un joven en estado crítico tras ser atropellado en La Laguna

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2
Muere un hombre tras salirse de la vía con su coche en Tenerife
Imagen de archivo de una ambulancia del SUC. DA
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Un hombre, de 26 años, ha resultado herido de gravedad este jueves tras sufrir un atropello en la TF-13, en el kilómetro 18, en el municipio de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 09:46 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

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Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un politraumatismo de carácter grave y fue trasladado en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

La Policía Local instruyó el atestado.

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