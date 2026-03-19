Un joven en estado crítico tras ahogarse en la piscina de un hotel en Tenerife

Un joven de 22 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en Tenerife, concretamente en la piscina de un hotel en la zona de Callao Salvaje, en el municipio de Adeje. El suceso ocurrió en la tarde del martes, cuando fue rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria.
Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, la alerta se recibió a las 17:02 horas. En ese momento, varias personas, entre ellas una enfermera, ya se encontraban practicando maniobras de reanimación al afectado tras sacarlo de la piscina.
Maniobras de reanimación en el lugar
A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, logrando recuperar al joven de la parada cardiorrespiratoria.
Una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Hospiten Sur, donde permanece ingresado.
Amplio despliegue de emergencias
En el dispositivo de emergencia participaron efectivos del SUC, con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, además de agentes de la Guardia Civil.
Los agentes colaboraron con el personal sanitario durante la intervención y escoltaron a la ambulancia en su traslado al centro hospitalario para agilizar la llegada.