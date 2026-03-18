Todo lo que cierra en La Laguna por la borrasca Therese: instalaciones, costa y eventos

El Ayuntamiento de La Laguna ha decretado el cierre de instalaciones públicas y la suspensión de actividades municipales ante la llegada de la borrasca Therese a Canarias. La medida entrará en vigor este jueves y se mantendrá hasta nuevo aviso para evitar riesgos a la población.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, hace un llamamiento a la prudencia y pide a la ciudadanía que siga las recomendaciones oficiales. “Es fundamental atender los avisos para evitar cualquier incidencia”, subraya.
Cierre de parques, instalaciones y actividades en La Laguna
El Consistorio suspende todas las actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento, especialmente las que impliquen afluencia de público o se desarrollen al aire libre.
Además, se ordena el cierre de espacios públicos en La Laguna, entre ellos:
- Instalaciones deportivas
- Bibliotecas y teatros
- Centros ciudadanos y de mayores
- Parques municipales
- El Mercado
También se cerrarán las piscinas naturales y zonas costeras, donde quedará prohibido el acceso.
Anaga, bajo especial vigilancia
Como medida preventiva, se clausurará el aparcamiento de Cruz del Carmen, en el macizo de Anaga, una de las zonas más sensibles ante viento y lluvias.
Desde el área de Seguridad Ciudadana, el concejal Badel Albelo anuncia refuerzos policiales y reuniones de seguimiento para evaluar la evolución del temporal y aplicar nuevas medidas si fuera necesario.
Refuerzo de limpieza y control de barrancos
El Ayuntamiento activa un dispositivo especial para minimizar riesgos por lluvias intensas. Se refuerzan los servicios de limpieza y mantenimiento, con especial atención a barrancos y zonas inundables.
La empresa mixta Teidagua ha intensificado la limpieza de imbornales y arquetas para evitar obstrucciones, además de asegurar obras en curso y reforzar los equipos de guardia.
Obras y grúas: medidas obligatorias de seguridad
Desde la Gerencia de Urbanismo se recuerda que todas las obras en marcha deben adoptar medidas preventivas. Entre ellas:
- Poner las grúas fuera de servicio
- Colocarlas en posición de seguridad
- Comprobar el funcionamiento de los anemómetros
Se insiste también en asegurar andamios, vallas y cualquier elemento que pueda ser arrastrado por el viento.
Cancelaciones y servicios sociales en alerta
El área de Bienestar Social ha anunciado el aplazamiento de varios actos, como el programa ‘Mujeres a la playa’ y el evento institucional por el Día del Síndrome de Down.
Además, el Ayuntamiento habilitará recursos alojativos de forma preventiva para atender posibles emergencias.
El dispositivo municipal se mantendrá activo mientras continúen las alertas por la borrasca Therese en La Laguna, con seguimiento constante de la situación.