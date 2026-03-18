Santa Cruz de Tenerife activa el PEMU por la borrasca Therese: esto es lo que no podrás hacer

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife activa el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) en situación de alerta desde las 08.00 horas de este jueves, 19 de marzo, ante la evolución de la borrasca Therese en Canarias. La medida implica la suspensión de actividades al aire libre, el cierre de parques y la clausura de instalaciones públicas en exterior.
La decisión se toma tras la activación del Plateca en prealerta por parte del Gobierno de Canarias, debido al riesgo por viento, lluvias y fenómenos costeros.
Todos los servicios municipales han activado protocolos preventivos para evitar daños personales y materiales.
Parques y espacios públicos cerrados en Santa Cruz
El Ayuntamiento ha ordenado el cierre de parques en Santa Cruz de Tenerife y el balizamiento de varias zonas verdes con arbolado de gran porte.
Entre los espacios afectados se encuentran:
- Parque García Sanabria
- Plaza del Príncipe
- Plaza San Francisco
- Parque La Granja
- Palmetum
- Las Mesas
- Don Quijote
- Las Indias
- Hupa Lupa
- La Estrella
- El Timple
- La Hoya
- La Era
- La Cruz (El Sobradillo)
Además, el parque Secundino Delgado ya fue cerrado de forma preventiva durante la tarde previa.
Instalaciones deportivas y espacios exteriores clausurados
El decreto firmado por la concejala de Seguridad, Gladis de León, establece el cierre de instalaciones municipales en exterior que impliquen afluencia de público.
Esto incluye:
- Polideportivos
- Piscinas municipales
- Canchas deportivas
- Centros como Santa Cruz Gofit y Las Retamas
Todas estas instalaciones permanecerán cerradas mientras siga activa la alerta.
Medidas preventivas ante lluvia y viento
Desde Emmasa se han llevado a cabo trabajos de limpieza de imbornales en zonas inundables y revisiones de barrancos para prevenir incidencias por lluvias intensas.
Además, Protección Civil mantiene vigilancia activa y coordinación con otras administraciones, con especial atención a:
- Playas y zonas de baño
- El litoral del municipio
- El macizo de Anaga
Todo ello en seguimiento de los avisos de la AEMET.
Recomendaciones de seguridad a la población
Las autoridades insisten en seguir medidas de autoprotección durante la alerta por la borrasca Therese:
- Evitar desplazamientos innecesarios
- Asegurar puertas, ventanas y toldos
- Retirar objetos de balcones y azoteas
- Revisar fachadas en mal estado
- Alejarse del mar y no bañarse
El PEMU permanecerá activo mientras continúen las alertas meteorológicas en Canarias.
Clases suspendidas y actividad online en Canarias
En paralelo, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias confirma la suspensión de las clases presenciales en Canarias este jueves en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa.
El viernes, la enseñanza continuará en modalidad telemática en todo el Archipiélago, medida que también afecta al personal docente y no docente.
La Universidad de La Laguna también ha comunicado el paso a clases online durante la jornada del jueves.