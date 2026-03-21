La Palma solicita el refuerzo en la Isla de la FP en las ramas sociosanitarias

El Cabildo de La Palma, a través de las consejerías de Educación, Formación y Empleo y de Acción Social, que dirigen Susa Armas y Ángeles Fernández, respectivamente, ha solicitado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias un refuerzo estratégico en la oferta de Formación Profesional (FP) dentro de la Isla, con especial énfasis en las ramas vinculadas al sector sociosanitario, según informaron ayer.
El presidente insular, Sergio Rodríguez, explicó al respecto que esta petición, impulsada por la necesidad de acompasar la formación académica con la realidad laboral y asistencial de la Isla, tiene como objetivo principal garantizar que La Palma cuente con el personal cualificado necesario para cubrir la creciente demanda de cuidados y servicios de atención a la dependencia.
Así, la iniciativa no solo busca dar respuesta a las necesidades actuales de las plantillas en los centros existentes, sino que se plantea bajo una visión estratégica de futuro. A este respecto, desde el Cabildo apuntaron que, actualmente, la Isla se encuentra en un proceso de expansión de su red asistencial, con la apertura de nuevos recursos, el incremento de camas en centros residenciales y la creación de más plazas en centros de día.
“Estamos haciendo un esfuerzo inversor histórico por mejorar la atención a nuestros mayores y personas dependientes, pero este crecimiento en infraestructuras debe ir acompañado de un crecimiento en capital humano”, afirmó el presidente palmero. Asimismo, Sergio Rodríguez subrayó que la profesionalización del sector es clave para mantener los estándares de calidad que requiere la atención sociosanitaria en La Palma.
Empleo
El refuerzo de estas titulaciones de Formación Profesional en la Isla permitiría, además, ofrecer nuevas oportunidades laborales a los jóvenes y personas en búsqueda de empleo en su propio territorio, vinculando la educación con nichos de trabajo reales y estables, según defendieron desde la Corporación insular.
Por ello, desde el Cabildo de La Palma apuntaron que se confía en la sensibilidad de la Consejería de Educación para atender esta demanda, que resulta fundamental para asegurar la sostenibilidad del sistema de cuidados y el bienestar de los ciudadanos palmeros en las próximas décadas.