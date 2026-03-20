La Palma avanza en un nuevo modelo de gestión de emergencias: “No siempre es necesario aplicar las mismas restricciones en el norte que en el sur ante un mismo aviso”

El Cabildo de La Palma ha celebrado una reunión entre las consejerías de Emergencias, Medio Ambiente y Turismo, además de la empresa pública Sodepal, con presencia de sus responsables y personal técnico, coordinados por el presidente, Sergio Rodríguez, con el objetivo de avanzar en el marco de respuesta ante situaciones de alerta en la isla.
Durante la sesión se realizó una primera valoración del borrador del nuevo decreto de emergencias, puesto en funcionamiento durante esta borrasca Therese, un documento que supone un salto cualitativo en la gestión insular.
Este nuevo marco normativo se aleja de las restricciones genéricas y del concepto de “prohibir por prohibir”, apostando por protocolos específicos y detallados según el tipo de alerta y el riesgo real.
El objetivo principal del Cabildo es lograr un decreto capaz de sectorizar geográficamente las distintas zonas de la isla. “La Palma tiene microclimas y condiciones muy diversas; no siempre es necesario aplicar las mismas restricciones en el norte que en el sur ante un mismo aviso”, señala Sergio Rodríguez.
Todo ello, añadió el presidente insular, se realiza dando respuestas a una demanda de los diferentes sectores económicos de la Isla.
Comité de expertos
Para dotar a esta norma de la máxima solvencia técnica, el Cabildo ha anunciado la creación de un comité de expertos vinculados a la climatología. Este órgano trabajará de forma coordinada con el personal de campo de cada comarca, quienes aportan el conocimiento directo del terreno, permitiendo una capacidad de decisión mucho más ágil y ajustada a la realidad de cada momento.
La institución insular subraya que, aunque el decreto ya marca una hoja de ruta clara, sigue siendo un documento consultivo. En los próximos meses se continuará trabajando con los diferentes sectores económicos y sociales de La Palma para seguir avanzando en un texto que dé respuestas eficaces tanto a la ciudadanía como a las empresas sin paralizar la actividad de forma innecesaria.
Otro de los puntos clave de la reunión ha sido el avance en el protocolo para el uso alternativo en doble sentido del túnel de la Cumbre. Tras el éxito técnico avalado durante las recientes obras de asfaltado en la curva de Los Castañeros, el Cabildo trabaja para consolidar este formato de circulación que permite aplicar medidas preventivas en vías críticas como la LP-3 para garantizar la seguridad
Túnel de la Cumbre
En este sentido, Sergio Rodríguez hace hincapié en que el objetivo es contar con un protocolo operativo que permita activar el doble sentido de forma rápida y segura ante cualquier emergencia o necesidad técnica, garantizando la conectividad entre las dos vertientes de la Isla, evitando el tránsito por zonas de la vía que presenten una mayor vulnerabilidad ante la caída de materiales desde las laderas.