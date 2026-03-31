La calima ha provocado tres incidencias en vuelos entre Tenerife Norte y los aeropuertos de La Palma, El Hierro y La Gomera, según ha informado Aena.
En el caso de La Palma, un avión procedente de Tenerife Norte tuvo que regresar de nuevo al aeródromo tinerfeño debido a la escasa visibilidad por la intensa calima que afecta este martes a las islas.
Momentos concretos
También un vuelo desde Tenerife Norte a La Gomera tuvo que regresar a Tenerife mientras que se produjo una cancelación de un vuelo que tenía previsto salir desde Los Rodeos hacia El Hierro.
Fuentes de Aena han señalado a EFE que se trataron de momentos concretos sin que se hayan registrado otras incidencias.
