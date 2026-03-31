Estos son los vuelos que se han visto afectados por el episodio de calima en Canarias

La escasa visibilidad en Los Rodeos obliga a varias aeronaves a retornar a su origen
Pasajeros esperando con maletas en la zona de embarque del interior del Aeropuerto de Tenerife Norte (Los Rodeos) durante un episodio de calima
La calima ha provocado tres incidencias en vuelos entre Tenerife Norte y los aeropuertos de La Palma, El Hierro y La Gomera, según ha informado Aena.

En el caso de La Palma, un avión procedente de Tenerife Norte tuvo que regresar de nuevo al aeródromo tinerfeño debido a la escasa visibilidad por la intensa calima que afecta este martes a las islas.

Momentos concretos

También un vuelo desde Tenerife Norte a La Gomera tuvo que regresar a Tenerife mientras que se produjo una cancelación de un vuelo que tenía previsto salir desde Los Rodeos hacia El Hierro.

Fuentes de Aena han señalado a EFE que se trataron de momentos concretos sin que se hayan registrado otras incidencias.

